Tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu
|20 Haziran 2020 16:50
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İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bulunan bir cadde sular altında kaldı. Suların çekilmesi için de bir polis memuru elleriyle rögarı temizleme görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
CUMA TEDBİRİ NEDENİYLE BURDAYDIK
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nde görevli 3 çocuk babası polis memuru Ömer Gürbüz o anları DHA'ya anlattı. Gürbüz, "Cuma namazı tedbirleri nedeniyle burada bulunuyorduk. Aniden yağmur başladı. Şiddetli yağış nedeniyle bu caddede su birikintisi oluştu. Yanında küçük bir çocuk bulunan kadın sürücünün otomobili alçak olduğu için kaldı. Gerisinde de trafik oluştuğu için geri de gidemiyordu. O an yolda bulunan suları çekmek için caddede bulunan 5 kadar rögarı ellerimle temizledim. Sonra iki genç arkadaşımız da bana yardım etti. Sular çekilince de trafik normale döndü" diye konuştu.
BİR VATANDAŞ ÇEKMİŞ
Polis memuru Ömer Gürbüz, "O anlarda ise bir vatandaş cep telefonundan çekmiş. Benim haberim yoktu. Sosyal medyada gördüm" diye konuştu. Rögar açmada polise yardım eden gençler ise, "Polis memurunu rögar temizlediğini görünce şaşırdık. Sonra da yanına giderek yardım ettik" dediler.
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