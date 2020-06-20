Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü

VAKA SAYISI BUGÜN DE AZALDI. VERİLERDE ANKARA VE İSTANBUL DETAYI Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Bakan Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi.