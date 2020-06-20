30 büyükşehiri kapsayan son seçim anketi
|20 Haziran 2020 17:35
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Erken seçim iddialarının gündemden düşmediği şu günlerde MAK Danışmanlık, Türkiye geneli 30 büyükşehir, 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
HDP BARAJ ALTINDA KALDI
Yapılan araştırmada yarın seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 35.5, CHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 25.3, İYİ Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 11.0, MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 10.8 olarak belirlendi. Aynı ankette tercihini HPD'den yana kullanacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 9.3'te kaldı.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN DURUMU
Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi de vatandaşlara soruldu. Olası bir seçimde Davutoğlu'na destek vereceklerin oranı 2.9 olurken, Babacan'ı destekleyeceklerin oranı yüzde 2.8 oldu. MAK Danışmanlık'ın anketinde Saadet Partisi yüzde 1.2, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 1.2 olarak tespit edildi.
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