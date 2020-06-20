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Erdoğan, ekrana yanlış görüntüyü veren reji ekibini uyardı

Kars Barajı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" şeklinde uyarıda bulundu.
 20 Haziran 2020 17:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasının ardından bölgeye telekonferans sistemiyle bağlandı ve barajın açılışını gerçekleştirdi. Açılış esnasında, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince Erdoğan uyarıda bulundu.

REJİ, KIŞ GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ

Barajın görüntülerinin ekrana verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Baraj çevresini milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim" dedikten sonra ekrana kış ayında çekilmiş görüntü geldi.

ERDOĞAN'DAN UYARI GELDİ

Erdoğan kış görüntülerinin ardından rejiye uyarıda bulunarak, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından reji ekrana son zamanlarda çekilen görüntüleri getirdi.

Memurlar.Net
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