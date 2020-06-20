Erdoğan, ekrana yanlış görüntüyü veren reji ekibini uyardı
|20 Haziran 2020 17:40
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasının ardından bölgeye telekonferans sistemiyle bağlandı ve barajın açılışını gerçekleştirdi. Açılış esnasında, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince Erdoğan uyarıda bulundu.
REJİ, KIŞ GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ
Barajın görüntülerinin ekrana verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Baraj çevresini milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim" dedikten sonra ekrana kış ayında çekilmiş görüntü geldi.
ERDOĞAN'DAN UYARI GELDİ
Erdoğan kış görüntülerinin ardından rejiye uyarıda bulunarak, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından reji ekrana son zamanlarda çekilen görüntüleri getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan: Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler
20 Haziran 2020 18:35
|Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
20 Haziran 2020 18:09
|CHP'li belediyelerin 'maske dağıtması engellendi' iddiası
20 Haziran 2020 17:50
|Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi
20 Haziran 2020 17:49
|30 büyükşehiri kapsayan son seçim anketi
20 Haziran 2020 17:35
|Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
20 Haziran 2020 16:54
|Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt
20 Haziran 2020 16:42
|Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı
20 Haziran 2020 16:07
|TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması
20 Haziran 2020 15:58
|CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
20 Haziran 2020 15:46