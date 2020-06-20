CHP'li belediyelerin 'maske dağıtması engellendi' iddiası
|20 Haziran 2020 17:50
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere CHP'li belediyelerin maske ve dezenfektan dağıtmasına engel olunduğunu iddia etti.
Torun, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi ile mücadelede zor günlerin geçirildiğini belirterek, "Bu yıpratıcı süreçte tüm yılını çalışıp emek vererek sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz virüs sebebiyle ekstra stresler yaşadı, yaşamaya da devam etmekte." ifadesini kullandı.
YKS'nin bir ay öne alınması kararı sonrasında CHP'li belediyelerin öğrencilerin başarısı ve moralleri için çeşitli uygulamalara imza attığını anımsatan Torun, şunları kaydetti:
"Fakat bugün gerçekleştirilen LGS'de, sınava girecek öğrencilerimize okulların girişinde maske, dezenfektan, su ve kalem gibi ihtiyaçlarını dağıtan bazı belediyelerimizin soruşturmaya ve ifade verilmesi için çağrılması reva görüldü."
Torun, CHP'li belediyelerin sosyal demokrat yerel yönetimlerin gereklerini bilen ve uygulayan nice nesillere kılavuzluk edeceğini vurguladı.
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