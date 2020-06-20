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Gençlerin TikTok videosu pahalıya patladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden ellerinde silahlarla video çeken 20 kişilik gruba toplam 120 bin lira para cezası kesildi. Gençlerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı ve 18'i ise polis sorgusunun ardından serbest kaldı.
 20 Haziran 2020 17:56
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden ellerinde silahlarla video çeken 20 kişilik gruba toplam 120 bin lira para cezası kesildi. Gençlerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı ve 18'i ise polis sorgusunun ardından serbest kaldı.

Geyve ilçesinde bir araya gelen bir gurup genç, ellerinde tüfek ve silahların olduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video ve fotoğraflarını sosyal medyada yayınlanması sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 20 ayrı adrese operasyon düzenledi. 315 kişilik polis ekibi eş zamanlı yapılan operasyonda videoda tespit edilen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 9 adet tüfek, 3 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 22 adet uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 adet tabanca fişeği, 31 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen gruptan 18'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Gençlerden aralarında uyuşturucu ticaretinden sabıkası ve yakalaması bulunan S.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.K. isimli genç ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tik-Tok videosu pahalıya patladı

İfadelerinde dizi sahnelerine benzer video çekerek sosyal medyada yayınlamaları durumunda keşfedileceklerini belirten gençlerin Tik-Tok videosu pahalıya patladı. Savcılık kararıyla 9 adet tüfek, 3 tabanca ve 3 kuru sıkı tabancaya el konulurken, silahların ise incelenmek için kriminale gönderildiği öğrenildi. Baskın sonrası gözaltına alınan her bir kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin TL ve ruhsatsız silah taşımaktan ise 5 bin TL olmak üzere toplamda 120 bin lira da para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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