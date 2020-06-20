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Türkiye uzaktan eğitim istatistikleriyle listeleri zorladı

Milli Eğitim Bakanlığınca Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA, 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. internet, dünyada ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu.
 20 Haziran 2020 19:06
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Türkiye uzaktan eğitim istatistikleriyle listeleri zorladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitimde aktif kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. site, dünyada ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu. Bu süreçte, TRT EBA televizyon kanalları 2 bin 516 saat yayın yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, koronavirüs salgını, dünya genelinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamasına yol açtı.

Çeşitli istatistikler, salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık geldiğini ve bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde olduğunu ortaya koyarken, Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonraki ikinci ülke oldu.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede TRT EBA'da 3 yeni televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan EBA üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime 23 Mart'ta başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim süreci, bugün sona erecek.

MEB verilerine göre, TRT EBA uzaktan eğitim yayınları için Ankara ve İstanbul'da 10 ayrı stüdyoda çekimler yapıldı. Çekimlerde 93 branştan 674 öğretmen görev aldı, 2 bin 358 ders videosuyla 221 etkinlik videosu hazırlandı.

Bakanlık, sanat, spor ve bilim ve rehberlik etkinlikleri ile veli kuşağını uzaktan eğitime dahil etti.

TRT EBA kanallarında 2 bin 516 saat yayın

23 Mart-19 Haziran arasında TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarından toplam 2 bin 516 saat yayın yapıldı.

EBA'yı kaç öğrenci aktif kullandı?

Uzaktan eğitim süreci boyunca 7 milyon 383 bin 213 öğrenci, 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif kullandı. EBA, 18 milyon öğrenci için 7 gün 24 saat kullanılabilir alt yapıya da kavuştu.

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulaması da devreye alındı. EBA canlı sınıf uygulamasında bugüne kadar 5 milyon 954 bin 174 canlı ders yapıldı.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, EBA'yı sevdi

Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlandı.

Üniversiteye hazırlık sürecindeki sınıfların kullanımı için bir süre önce hizmete alınan ve yapay zekayla güçlendirilen EBA Akademik Destek Modülü uzaktan eğitimde öğrenciler tarafından yoğun talep gördü. EBA Akademik Destek, 1 milyon 170 bin 168 öğrenci, 189 bin 477 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif olarak kullandı.

Bu süreçte TRT EBA kanallarında, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı.

EBA, yaz kuşağı başlıyor

Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde fırsat eşitliğinde önemli rol oynayan TRT EBA kanallarında 29 Haziran'dan itibaren tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşak başlayacak.

Yaz döneminde, akademik dersler azaltılacak ve tasarım beceri atölyeleriyle ilgili yayınlar olacak ayrıca öğrencilerin yabancı dil eğitimlerini alabilmeleri için İngilizce eğitimi yapılacak ve ilkokul öğrencileri için okuma yazma konusunda da bir destek paketi yer alacak.

Bakanlık, 30'dan fazla ülkeye Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecindeki deneyimini aktarırken, EBA ile ilgili dünya çapında yeni yatırımlar da planlıyor.

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Okullar açıldığında yüz yüze eğitimin yanı sıra TRT EBA kanallarının ve EBA'nın eğitim öğretimde aktif şekilde kullanımı planlanıyor.

Anadolu Ajansı
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