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Belgrad Ormanı ziyaretçi akınına uğradı

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar ise orman girişinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.
 20 Haziran 2020 19:19
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Belgrad Ormanı ziyaretçi akınına uğradı

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar ise orman girişinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Sabah saat 09.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Kısıtlama bitmeden ormana gelen vatandaşlar ise orman girişinde otomobillerin içinde kısıtlamanın bitmesini bekledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri orman girişinde vatandaşların ateşlerini ölçerek, maskeleri olup olmadığını kontrol etti. Orman içinde ise maskelerin çıkarılmaması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda megafonlarla anonslar yapıldı. Ormana gelen vatandaşlar mangal yaparak, çay demledi. Piknik yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun açık alanda maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.

"KISITLAMADAN HİÇ HABERİMİZ YOKTU"

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmeden Belgrad Ormanı'na gelenler de vardı. O vatandaşlar kısıtlama bitmeden ormana alınmadı. Otomobillerinde bekleyen vatandaşlar saat 15.00'ten sonra ormana girdi. Arkadaşıyla birlikte Belgrad Ormanı'na gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini bekleyen Sara Süleymani, "Kısıtlamadan hiç haberimiz yoktu. Alışveriş merkezleri kapalı ama trafik gördüm. Cumartesi neden kimse dışarıda değil dedim yola çıktım. Sonra burada anladım zaten. Ormanda yemek yapacağız" diye konuştu.

"ÇAY DEMLENİYOR, MANGAL YAPACAĞIZ"

Ailesiyle pikniğe gelen Zekeriya Kara, "Biz Bahçeköy'de oturuyoruz. Saat 3'te geldik. Öncesinde evdeydik. Çay demleniyor, mangal yapacağız" şeklinde konuştu.

"HAVA ALALIM DİYE GELDİK"

Orkun Kubilay Yuna, "Hava alalım diye geldik. Çocuğum ve eşimle geldik. Büyüklerimizin söylediği gibi sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sokağa fazla çıkmıyoruz. Sağlık Bakanımızın gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Burada güzel bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Ben maskeyi neredeyse evde de çıkarmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
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