Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
|20 Haziran 2020 19:51
|Yazdır
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.
Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Efsane" ve "Ece" isimli atlarla ilçeye bağlı Filyos beldesindeki sahilde devriye gezdi.
Atlar, sahile gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Bazı ziyaretçiler, atlarla özçekim yaptı. Biniciler, çocukların at binmesine izin vererek onlara da keyifli anlar yaşattı.
Bu arada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla narkotik köpekleri "Vera" ile "Taç"ı tanıttı.
Daha sonra motorlu ekiplerle Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli tanıtıldı. Gösterilerin ardından vatandaşlar ekiplere alkışlarla destek verdi.
Beldede bulunan Filyos Kalesi'ne gelen ekipler ise burada vatandaşlara gösteriler sundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'lu öğrenciler LGS'ye sağlıkçıların gözetiminde girdi
20 Haziran 2020 15:12
|LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
20 Haziran 2020 15:07
|'400 öğrenciye korona bulaştı' iddiası ikinci kez yalanlandı
20 Haziran 2020 14:39
|18 ülkede uygulanıyor. Covid-19'un Sosyal Psikolojik Ölçümü anketi
20 Haziran 2020 14:28
|Bakan Selçuk: Merkezi sınav huzur ve güvenle tamamlandı
20 Haziran 2020 13:54
|'Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi' devam edecek
20 Haziran 2020 13:53
|Kırklareli Valisi Bilgin: 12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi
20 Haziran 2020 13:13
|Soylu 'Uyuşturucunun belini kırdık' dedi, grafik paylaştı
20 Haziran 2020 12:52
|Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı
20 Haziran 2020 12:45
|İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı
20 Haziran 2020 12:02