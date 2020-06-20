1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, terör örgütü'nün katlettiği işçinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Osman Tuncay'ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi.
 20 Haziran 2020 21:15
Yazdır
Erdoğan, terör örgütü'nün katlettiği işçinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Osman Tuncay'ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit olan 4 kişiden Osman Tuncay'ın ailesini ziyaret eden Soylu, Tuncay'ın eşi Emine, babası Mehmet, annesi Halime ve biri kız 2 çocuğuyla bir araya geldi.

Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, daha sonra şehidin babası Mehmet Tuncay'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Erdoğan, Tuncay'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Rabbim taksiratını, hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin inşallah. Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mehmet Tuncay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, şehit 4 işçinin ailesinin ziyaret etti
20 Haziran 2020 22:40		 HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandı
20 Haziran 2020 22:27
Serbest bırakılan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdi
20 Haziran 2020 21:23		 Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi
20 Haziran 2020 20:24
Erdoğan: Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler
20 Haziran 2020 18:35		 Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
20 Haziran 2020 18:09
CHP'li belediyelerin 'maske dağıtması engellendi' iddiası
20 Haziran 2020 17:50		 Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi
20 Haziran 2020 17:49
Erdoğan, ekrana yanlış görüntüyü veren reji ekibini uyardı
20 Haziran 2020 17:40		 30 büyükşehiri kapsayan son seçim anketi
20 Haziran 2020 17:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:43 - Caddebostan Sahili'nde yasak var maske takan yok22:40 - Bakan Soylu, şehit 4 işçinin ailesinin ziyaret etti22:31 - Süleyman Demirel Üniversitesinde online mezuniyet töreni22:27 - HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandı22:13 - Kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi22:08 - Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti21:52 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı bekçi yaralandı21:45 - Öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü21:36 - 'Çeşme Damla Sakızı' için coğrafi işaret başvurusu21:31 - Başkentte Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edilecek
21:28 - Darphane çalışma başlattı! Sahte altına hapis cezası geliyor21:23 - Serbest bırakılan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdi21:18 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:15 - Erdoğan, terör örgütü'nün katlettiği işçinin ailesiyle görüştü20:24 - Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi19:51 - Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı19:42 - 24 yıl sonra memleketine döndü! İstiridye mantarı üretiyor19:31 - Türkiye'nin son 18 yıldaki gelişimi rakamlara yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi
Çalıntı aracı 7 yıl otoparkta unutturan polislere hapis cezası
Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
bu yazısı namussuzluktur 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
a101 1
şehriye çorbası 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
beluga 1
pide 1
WhatsApp 1
lgs 2020 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam