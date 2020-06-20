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Serbest bırakılan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdi

Dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınarak yaklaşık 3 aydır alıkonulan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdiği ortaya çıktı.
 20 Haziran 2020 21:23
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Serbest bırakılan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdi

Dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınarak yaklaşık 3 aydır alıkonulan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdiği ortaya çıktı.

DHA'nın istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer'in hayatta olduğu ve güvende olduğu MİT tarafından belirlendi. Bu aşamadan sonra istihbari çalışmalarla Türk denizcilerin tutulduğu yeri belirleyen MİT, serbest bırakılmaları için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışma yürüttü.

Türk denizciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle serbest bırakıldı.

DHA
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