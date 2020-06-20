1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darphane çalışma başlattı! Sahte altına hapis cezası geliyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık: - "Darphane yetkilileri ile bir araya geldik. Darphane sikkelerini taklit ederek bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altın benzerlerini yapanlar ve satanlar için yasal düzenlemelere ait Darphane Genel Müdürlüğünce çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı"
 20 Haziran 2020 21:28
Yazdır
Darphane çalışma başlattı! Sahte altına hapis cezası geliyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Darphane Genel Müdürlüğünce, piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan taklit ve düşük ayarlı altını yapan ve satanlar için yasal düzenlemelere ait çalışmaların başlatılması kararının alındığını bildirdi.

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte ve düşük ayarlı altınların piyasada dolaşımı ve buna yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

İKO olarak kamu yararını gözeterek ürettikleri ve geliştirdikleri tüm proje ve hizmetlerle bir yandan esnafı korurken, diğer yandan müşteri haklarını güvence altına alma hedefinde olduklarını aktaran Atayık, şunları söyledi:

"Odamıza yıllardır yapılan ve alışverişlerin özellikle hareketlendiği düğün sezonu gibi özel dönemlerde sıklıkla dile getirilen sorunların başında, piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan Darphane sikkelerini taklit ederek bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altının benzerlerini yapanlar ve satanlar geliyor.

Bu tür altın kalpazanlığı yapanlar, imitasyon altın üretenler ve düşük ayar altın geliştirenler için yasalarımızda öngörülen herhangi bir cezai müeyyidenin olmaması da ne yazık ki bu tür işlemleri yapanları cesaretlendiriyor. Günümüzde imitasyon ve taklit altınların sanki gerçekmiş gibi bilinen internet sitelerinden açık bir şekilde satılması da işin çözümünü zorlaştırıyor."

Tüketicilerin de bilmeyerek veya bedelinin çok altında bir fiyatla internetten ya da imitasyon olarak satın aldıkları bu altınları düğünlerde hediye olarak taktığını anlatan Atayık, düğün sahiplerinin, altının sahte olduğunu bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anladığını dile getirdi.

Atayık, bu durumun çoğunlukla kuyumcu esnafı ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğine işaret ederek, "Bu durum meslektaşlarımızı zan altında bırakıyor. Halbuki kuyumcu esnafının bu tür işlerle hiçbir alakası yok." dedi.

- "Yasal düzenlemelere ait Darphane Genel Müdürlüğünce çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı"

Atayık, göreve geldikleri günden bu yana piyasada adeta kangren haline gelen ve çoğunlukla iyi niyetli kuyumcu esnafını zor durumda bırakan bu konuya çözüm geliştirmek amacıyla Emniyet yetkilileri ve Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileriyle istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarla birlikte artan suistimallerin önüne geçmek amacıyla bir yazılım geliştirdiklerini ve altın ve mücevher satışı yapan tüm alışveriş portallarına İKO referansı olmayan hiçbir işletmenin ürün satışına izin vermemeleri çağrısında bulunduklarını anlatan Atayık, şu bilgileri verdi:

"Bu çağrımıza birçok portalın olumlu yanıt verdiğini ve ürünlerini pazarlamak isteyenlerden İKO referansını istemeye başladığını belirtmek isteriz. Kuyumcular Odası olarak piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan Darphane sikkelerini taklit ederek geliştirilen bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altınların önüne geçmek amacıyla Darphane Genel Müdürlüğü üst yönetimiyle birçok toplantı ve fikir alışverişinin ardından yasal bir çözüm arayışı içine girdik.

Dün, Darphane Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado ve Darphane Uygulama Dairesi Başkanı Hacı Altun'la bir araya geldik. Toplantıda, piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan Darphane sikkelerini taklit ederek bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altın benzerlerini yapanlar ve satanlar için yasal düzenlemelere ait Darphane Genel Müdürlüğünce çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı."

En kısa zamanda bu düzenlemelerin hayata geçmesi için görüş birliğine vardıklarını bildiren Atayık, kısa bir süre sonra yapılacak yasal düzenlemelerden sonra bu ürünleri basan, satan ve alanların ağır hapis ve para cezasına maruz kalacaklarını söyledi.

Atayık, "Günümüzde para kalpazanlığını yapanlara uygulanan hapis ve para cezalarının benzerinin altın sahtekarlığı ve taklitçiliğini yaparak insanları dolandıran, esnafı müşterilerle karşı karşıya getiren kötü niyetli kişilere de uygulanacağını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

- "Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklit edilmesi, pazarlanması ve satılması imkansız hale gelecek"

Mustafa Atayık, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 197'inci maddesine göre, tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişinin, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırıldığını anımsattı.

Sahte parayı bilerek kabul eden kişinin de, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılığını dile getiren Atayık, şunları söyledi:

"Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Artık, Darphane damgalı Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklidini yapan, bijuteri, ikinci el baskı yapan ve düşük ayarlı üretim yapanlara göz açtırmayacağız. Yakından hayata geçmesini beklediğimiz yasal düzenlemeyle altın sahtekarlıklarıyla piyasayı bozan bu kötü niyetli kişilerin, artık adli işlemden kısa süre sonra elini kolunu sallayarak dışarı çıkamayacak.

Kuyumcu esnafımız ve müşterilerimiz müsterih olsunlar, bu kalpazanlar, en ağır hapis ve para cezalarıyla cezalandırılacaktır. Böylece, Darphane üretimi olan Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklit edilmesi, pazarlanması ve satılması imkansız hale gelecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
19 Haziran 2020 18:50		 Borsa, rekor işlem hacmiyle 113.500 puanı aştı
19 Haziran 2020 18:35
Altının gramı 382 liraya yükseldi
19 Haziran 2020 17:12		 Borsa güne yükselişle başladı
19 Haziran 2020 10:12
Borsa, rekor işlem hacmiyle 112.000 puanı aştı
18 Haziran 2020 18:35		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
18 Haziran 2020 17:29
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
18 Haziran 2020 17:21		 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
18 Haziran 2020 14:44
Borsa, günü yatay tamamladı
17 Haziran 2020 18:29		 Altının gramı 379 liraya geriledi
17 Haziran 2020 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:43 - Caddebostan Sahili'nde yasak var maske takan yok22:40 - Bakan Soylu, şehit 4 işçinin ailesinin ziyaret etti22:31 - Süleyman Demirel Üniversitesinde online mezuniyet töreni22:27 - HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandı22:13 - Kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi22:08 - Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti21:52 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı bekçi yaralandı21:45 - Öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü21:36 - 'Çeşme Damla Sakızı' için coğrafi işaret başvurusu21:31 - Başkentte Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edilecek
21:28 - Darphane çalışma başlattı! Sahte altına hapis cezası geliyor21:23 - Serbest bırakılan 3 Türk denizci için MİT'in devreye girdi21:18 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:15 - Erdoğan, terör örgütü'nün katlettiği işçinin ailesiyle görüştü20:24 - Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi19:51 - Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı19:42 - 24 yıl sonra memleketine döndü! İstiridye mantarı üretiyor19:31 - Türkiye'nin son 18 yıldaki gelişimi rakamlara yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi
Çalıntı aracı 7 yıl otoparkta unutturan polislere hapis cezası
Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kalk gidelim 1
mert hakan yandaş 1
şehriye çorbası 1
corona hastası olan öğrencilerin ambulansla sınava getirilmesi 2
maskesiz dolaşmanın cezası 3
Film listesi 1
pide 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
beluga 1
WhatsApp 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam