Başkentte Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edilecek

Olimpik Sporcu Fabrikalarında, okçuluktan güreşe, jimnastikten basketbola kadar birçok spor dalında yüzlerce sporcu aynı anda spor yapma imkanı bulacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe genelinde yapılacak Olimpik Sporcu Fabrikası ile Altındağ'da sürüdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçede büyük oranda genç nüfusun olduğunu belirten Balcı, gençlerin spor ve sanatla vakitlerini değerlendirebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla birlikte Olimpik Sporcu Fabrikasını hayata geçireceklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıda ilçede spor tesisleri yapılmasına karar verildiğini söyleyen Balcı, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız bu projeyi dile getirerek, 'Altındağ'da başlayacak bu çalışmayı bütün Türkiye'de yaygınlaştıralım.' ifadesinde bulundu. Adeta bir fabrika gibi çalışacak bu tesiste, gençlerimizin hangi spor dallarına yatkın olduklarını tespit edip sonra onları antrenman imkanlarıyla hocalarıyla buluşturacağız. Çeşitli spor aktivitelerinin aynı anda yapılabileceği büyük bir tesisi inşallah Altındağ'da hayata geçireceğiz."

Bir yıl içerisinde inşaatı tamamlanacak

Balcı, projelendirme çalışmaları tamamlanan, ihale süreci de ilerleyen günlerde başlayacak olan tesisin bir yıl içerisinde inşaatının tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.

Yapımına kısa süre içerisinde başlanacak tesisin, olimpiyatlara hazırlanan sporculara yönelik bütün imkanları içinde barındıracağını belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim insanımızın yatkın olduğu belli spor dalları başta olmak üzere, potansiyel içeren belli spor dallarını da içerecek şekilde burası faaliyette bulunacak. Okçuluktan tutun da tekvando, güreş de dahil olmak üzere çok farklı branşlarda çocuklarımız yetişebilecek. Bizleri uluslararası müsabakalarda temsil edecek, olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırabilecek branşlarındaki sporcular için bu projenin ve tesisin çok imkanlar sunacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, bu konuda ciddi bir irade ortaya koydu. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Yeni sporcuların, Altındağ'dan yetiştiğini hep birlikte göreceğiz."

Yatay mimariye uygun konutlar inşaa edilecek

Ankara'nın en eski yerleşim merkezi olmasından dolayı ilçede gecekondu sayısının nispeten fazla olduğuna dikkat çeken Asım Balcı, modern yapıları ilçeye kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Balcı, Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan Cin Deresi bölgesinde başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında TOKİ ile 451 konut inşaa etmeye başladıklarını ifade ederek, "Bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi yatay mimariye uygun bir şekilde 4 veya 5 kat ortalama yüksekliklikteki yaşam merkezinde, alışveriş mekanları, ibadethane, spor merkezleri ve yeşil alanlar ile beraber bütünleşen yeni bir şehir orada inşa etmiş olacağız. Bu Ankara'da da örnek bir uygulama olacak." diye konuştu.

Dönüşüm çalışmalarının devam ettiği ikinci alan olan Gültepe Mahallesi sınırları içerisindeki Aktaş bölgesinde de TOKİ ile ortaklaşa yatay mimariye uygun 310 konut inşaa edeceklerini aktaran Balcı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınan izin ile Ankara Kalesi içerisinde ve eteklerinde bulunan 100 konutun yıkımının tamamlandığını ve 100 konutun daha yıkımı için kurula izin başvurusu yaptıklarını belirtti.

Altındağ'ı, Ankara'nın parlayan yıldızı olarak gördüğünü dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"İlçemiz, spor merkezleri ve eğitim alanlarıyla çocuklarımızın gençlerimizin vakit geçirebileceği yeşil alanlarla, parklarla ideal bir yaşam merkezi haline gelmiş olacak. Sadece bir yıl içerisinde 200 bin metrekareye yakın yeşil alan kazandırdık. İnsanların 'Evet iyi ki Altındağ'da yaşıyorum' diyebileceği, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir Altındağ'ı hep beraber görmek için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "