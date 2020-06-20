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Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti

Salgında kamunun harcamaları azaldı. Memurun evde kaldığı 2 ayda devletin elektrik tüketimi 200 milyon TL, su tüketimi 64 milyon TL düştü. Telefon ve posta telgraf harcamalarında ise azalma olmadı.
 20 Haziran 2020 22:08
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Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti

Corona virüsü salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin zorunlu olarak evlerine gönderilmesi kamunun özellikle tüketime yönelik harcamalarında ciddi düşüş sağladı. Başta elektrik, su ve akaryakıt giderleri olmak üzere tüketime yönelik harcamalarda milyonlarca liralık tasarruf sağlanırken haberleşme giderlerinin artması, memurun uzaktan çalıştığının işareti oldu.

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca memur Cumhurbaşkanı genelgesiyle 23 Mart 2020 gününden itibaren evlerine gönderildi. Büyük bölümü evden çalışan kamu personeli, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yeniden kurumlarına döndü. Böylece kamu kurumları 2 aydan fazla bir süre büyük ölçüde boş kaldı.

ELEKTRİKTE TASARRUF

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı resmi bütçe verileri üzerinden nisan ve mayıs aylarında kamunun yaptığı temel bazı tüketim harcamalarındaki değişim, memur işe gitmediğinde kamunun ne kadar tasarruf yapabildiğini de göstermiş oldu.

Bütçe verileri üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre devlet, memurun işe gitmediği dönemde en büyük tasarrufu akaryakıt, elektrik ve su tüketiminde yaptı. Geçen yılın nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2 aylık dönemde 1 milyar 156 milyon liralık elektrik tüketen kamu kurumları, memurun tamamına yakınının evde olduğu bu yılın nisan ve mayıs aylarında 956 milyon 670 bin lira elektrik tüketti. Böylece kamunun elektrik tüketimi bu yılın nisan ve mayıs aylarında toplam 199 milyon 916 bin lira azaldı.

SUDAN 64 MİLYON TL

Aynı şekilde geçen yılın nisan ve mayıs aylarında kamunun su tüketimi 149 milyon 375 bin liraya ulaşmışken bu yıl aynı dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının tükettiği su bedeli 85 milyon liraya geriledi.

Devlet sudan 64.3 milyon lira tasarruf etti. Bu dönemde asıl büyük tasarruf ise, kamuda araç saltanatını devam ettirecek ortam bulunamadığı için akaryakıt giderlerinden elde edildi. Devletin geçen yıl nisan ve mayıs aylarında 715 milyon 898 bin lira olan akaryakıt ve madeni yağ tüketimi bu yıl aynı dönemde 368 milyon 606 bin liraya kadar geriledi. Toplamda iki aylık akaryakıt tasarrufu 347 milyon 292 bin liraya ulaştı.

Temsil ve tanıtım harcamaları da azaldı

Corona virüsü salgını döneminde memur işe gidemeyince kırtasiye harcamaları, temsil, tanıtım ve ağırlama masrafları, bürolara yeni mefruşat alımları gibi harcamalar önemli ölçüde azaldı. Ancak kamunun haberleşme harcamaları azalmadı, aksine arttı. Genel olarak haberleşme giderleri geçen yıla göre 36 milyon lira artarken özellikle posta ve telgraf harcamalarındaki 20 milyon liraya varan artış dikkat çekti. Kamuda haberleşme giderlerinin artması, kamu personelinin kısmen de olsa evden çalıştığını işaret etti.

Erdoğan SÜZER
Sözcü
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