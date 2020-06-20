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HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:- "Demokrasi, barış ve adalet, hak ve hukuk için yürüdük"
 20 Haziran 2020 22:27
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HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasi, barış ve adalet, hak ve hukuk için yürüdük." dedi.

HDP'nin 15 Haziran'da Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş, eş başkanlar Pervan Buldan ve Mithat Sancar'ın Ankara'da, TBMM bahçesinde yaptıkları basın açıklaması ile noktalandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kentte yürüyüşe izin verilmedi.

Buldan, yaptığı açıklamada, 82 milyonun hakkını, hukukunu, iradesini savunmak ve bu iradeye sahip çıkmak için yürüdüklerini söyledi.

"Demokrasi, barış ve adalet, hak ve hukuk için yürüdük." diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Bu uzun yürüyüş, demokrasi, özgürlük, eşitlik, barış ve adalet mücadelemiz kesintisiz ve daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Yürüyüşümüz çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır."

Buldan ve beraberindekiler, daha sonra belirlenen güzergahtan araçlarla ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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