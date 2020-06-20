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Caddebostan Sahili'nde yasak var maske takan yok

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluğunu getirilmesine rağmen Kadiköy Caddebostan Sahili'nde gelen vatandaşların bu kurala uymayarak maske takmadığı görüldü.
 20 Haziran 2020 22:43
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Caddebostan Sahili'nde yasak var maske takan yok

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Ancak, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar valilik tarafından alınan maske takma kararına uymadı.

Çimlere oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Polis ekipleri, sık sık bölgede devriye görevinde bulunarak vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bazı vatandaşlara maske takmadıkları için ceza kesildi. Vatandaşların Caddebostan Sahili'ndeki kalabalığı havadan da görüntülendi.

DHA
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