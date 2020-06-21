Rehabilitasyon merkezlerindeki 65 yaş üstü personel göreve başlayabilecek
|21 Haziran 2020 10:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 12.06.2020 tarih ve 7782710 sayılı yazılarıyla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki 65 Yaş Üstü Eğitim Personelinin göreve başlayabileceklerini açıkladı.
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımız uhdesinde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren destek eğitim faaliyetlerine devam etmesi uygun görülmüştü.
Yapılan inceleme sonucunda; 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında söz konusu kurumlarda görev alan personellerde 65 yaş sınırı aranmadığı göz önüne alınarak; Covid-19 süresince ilgili birimler tarafından yayımlanan genelgelere uygun hareket edilmesi şartıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim personeli olarak görev almakta olan 65 yaş üstü kişilerin görevlerine başlayabilecekleri değerlendirilmektedir.
Ayrıca okulların kapanış tarihi itibarı ile MEBBİS Engelli Birey Modülünde kurumlar tarafından yapılacak eğitim bilgi girişlerinde okul korelasyonlarının aranmadığına ilişkin Valiliğiniz tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerekmektedir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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