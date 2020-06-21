İşte COVID-19 kapsamında kurslarda alınması gereken önlemler

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları, özel çeşitli kurslar, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel uzaktan öğretim yapan kurslarda 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında eğitimlere ara verilmiş ve normalleşme süreci kapsamında kurum binalarında, uygulama eğitim alanları ile araçlarında Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için gerekli olan tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ilgi yazımız ekinde yer alan kurallara uyulması şartıyla 01 Haziran 2020 tarihinde eğitimlere tekrar başlanmıştır.

29/05/2020 tarihli ve 7243077 sayılı yazı ekinde gönderilen kurslarda alınması gereken önlemlere ek olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınan COVID-19 Kapsamında Kurslarda Alınması Gereken Önlemler

COVID-19 KAPSAMINDA MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU, İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK KURSU, GEMİ ADAMI YETİŞTİRME KURSU VE PİLOT YETİŞTİRME KURSLARINDA ALINMASI GEREKEN EK ÖNLEMLER

Kurslar Açıldıktan Sonra Alınması Gereken Önlemler

1. Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

2. Kurslarda en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.

3. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

4. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurs binalarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

5. Ateşi 38oC'dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

6. Personel ve kursiyerlerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

7. Personel ve kursiyerlerin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

8. Kurs binasında bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantın Ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf

9. Dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oluşturulmalı ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır. Kursiyerlerin sınıftaki yerleri sabit olmalıdır.

10. Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

11. Gemi adamı kurslarında uygulamalı eğitim sahalarında kullanılan su geçirmez elbise, duman maskesi, tulum vb. eğitim yardımcıları günde en fazla bir kursiyer tarafından kullanılmalı, her bir eğitim için kursiyer sayısı 15'ten fazla olmamalı, eğitimlerde kullanılan malzemeler eğitim sonunda temizlenmelidir.

12. Gemi adamı kurslarında uygulamalı eğitimlerde kullanılan kişisel koruyucu giyecekler her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

13. Gemi adamı eğitiminde kullanılan can salı ve filikalar, mevcut kapasitelerinin yarısı kadar kursiyer tarafından kullanılmalıdır.

14. Teorik ve uygulama sınavları öncesinde sınava katılan kursiyerler ile görevli personelin ateşi ölçülmelidir.

15. Teorik sınavlarda oturma düzeni kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde olmalıdır.

16. Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyer ve usta öğreticiler maske kullanmalıdır. Tek kullanımlık eldivenlerin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar ve kursiyerler eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.

17. Eğitim sonunda aracın sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjanla temizlenmeli, temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yüzeylerin %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

18.Pilotluk eğitimi uygulamalarında;

Uçağa binmeden önce;

a. Eğitici ve öğrenci maske takmalıdır. Maske eğitim süresince çıkartılmamalı, eğitim sonunda çıkartılarak kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık eldivenlerin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar ve kursiyerler eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır

b. Eğitici ve öğrencinin ateşi ölçülmeli, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri sorgulanmalıdır. Ateşi 38oC'dan yüksek olan ya da öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan eğitici ya da öğrenci uçağa alınmamalı, sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

c. Eğitimde kullanılan kulaklık ve mikrofonlar kişiye özel olmalı, ortak kullanımdan kaçınılmalıdır. Kulaklık ve mikrofonların kişiye özel olması mümkün değilse kulaklık ve mikrofonu kaplayacak tek kullanımlık minik bone tarzı kılıflar kullanılmalı ve kullanım sonrası kapaklı çöp kutusuna atılmalı, ellerin temizliği için alkol bazlı el antiseptiği ya da en az %70 alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.

d. Eğitim sonunda uçağın sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjanla temizlenmeli, temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yüzeylerin %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

Ahmet KANDEMİR