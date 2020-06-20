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7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

SİVAS'ta, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e (7) otomobil çarptı. Küçük kızın ağır yaralandığı kazanın ardından mahalleli, sürücü F.A.'yı tekme tokat dövdü.
 20 Haziran 2020 23:37
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7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

SİVAS'ta, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e (7) otomobil çarptı. Küçük kızın ağır yaralandığı kazanın ardından mahalleli, sürücü F.A.'yı tekme tokat dövdü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren kanlar içinde kalırken, mahalleli, sürücü F.A.'ya saldırdı. Öfkeli kalabalık, F.A.'yı tekme tokat dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sürücü F.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DHA
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