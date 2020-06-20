Ballıca Mağarası'nda maske ve 'sosyal mesafeli dönem

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerinin güzelliğiyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. Pandemi nedeniyle 16 Mart tarihinde kapatılan Ballıca Mağarası, 15 Haziran itibariyle tekrar ziyarete açıldı.

'YÜZDE 25'LERE KADAR BİR DÜŞÜŞ YAŞADIK'

Koronavirüs nedeniyle mağaranın 92 gündür ziyarete kapalı olduğunu belirten işletmeci Necmettin Bahçeci, "Koronavüris nedeniyle 16 Mart tarihinde mağaramız ziyaretçiye kapandı. 15 Haziran'da ise mağaramız tekrar hizmete açılmış oldu. Mağaramız 3,5 milyon yıllık bir mağaradır. Aynı zamanda oluşumları ile dünyanın en zengin oluşmalarından bir mağaradır. Koronavirüsten dolayı işlerimizde biraz sekteye uğradı. Mağaramıza ziyaretçi alırken, sosyal mesafeye, aynı zamanda hijyene, maske takmadan ve mağara girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alıyoruz. Ayrıca gelen ziyaretçilerimizin maskesi olmayanlara da maske veriyoruz. Ziyaretçilerimiz de bu konuda çok duyarlı. Daha önceki yaz sezonu değerlendirmeleri yaptığımızda yüzde 75 bir düşüş var. Yani yüzde 25'lere kadar bir düşüş yaşadık" dedi.

'YILDA 2- 3 BİN HASTA GELİYOR'

Ballıca Mağarası'nın 1996 yılında ziyarete açıldığını söyleyen Bahçeci, "Ballıca Mağaramıza astım, KOAH, solunum yolu rahatsızlığı çeken ziyaretçilerimiz geliyor. Kimi burada 5 gün, kimi 10 gün kaldığını ve burada rahatladığını çevresindekilerine anlattığı için yılda yaklaşık 2- 3 bin hasta geliyor. Gelenler de burada rahatladığını söylüyorlar. Bizim isteğimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından bir an önce gerçekten sağlığa iyi gelip gelmediği hakkında bir araştırma yapılması. Bizler işletmeciyiz, burada bugün varız, yarın yokuz. Mağara, Tokat ve Türkiye için çok önemli. Telefonla koronaya karşı etkili olup olmadığını sormak için arayanlar var ama buranın sağlık araştırılmasının yapılması lazım. Bunu biz söyleyemeyiz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde gelmek istedikleri fakat kapalı olduğu için gelemedikleri ifade eden ziyaretçilerden Çorum Sungurlulu İbrahim Aydoğmuş, "Mağarayı ziyaret için geldik. Pandemi süreci zor ve sıkıntılı bir dönemdi. Kendi evimizde kaldık. Mağaraya ilk defa geldik. Ben herkesin buraya gelip, tabiat harikası yeri görmelerini isterim" ifadelerini kullandı.