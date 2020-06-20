1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs tedavisi gören öğrenci LGS'ye hastanede girdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi) Çocuk Covid Servisinde tedavi gören 14 yaşındaki öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tedavi gördüğü hastane odasında girdi.
 20 Haziran 2020 23:48
Yazdır
Koronavirüs tedavisi gören öğrenci LGS'ye hastanede girdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi) Çocuk Covid Servisinde tedavi gören 14 yaşındaki öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tedavi gördüğü hastane odasında girdi.

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS Sınavı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen kurallar ve alınan tedbirler doğrultusunda tamamlandı. Süregelen hastalığı bulunan, (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden öğrencilere evde ve hastane ortamında sınav tedbir hizmeti uygulandı.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Covid Servisinde tedavisi süren 14 yaşındaki G.A. alınan tedbirler doğrultusunda sağlık çalışanları ve milli eğitim müdürlüğü yetkilileri eşliğinde LGS sınavına girdi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, "Hastanemiz Çocuk Covid Servisinde tedavisi sürmekte olan 14 yaşındaki G.A. bugün servisimizde, hastanemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile LGS sınavına girdi. Hastamızı buradan sağlıklı bir şekilde, kendisine güzel bir gelecek getirecek bir sınav sonucu ile taburcu etmeyi diliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından uyarı: Ambalajsız peynir ve süt tüketmeyin
20 Haziran 2020 23:42		 Kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi
20 Haziran 2020 22:13
Öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
20 Haziran 2020 21:45		 24 yıl sonra memleketine döndü! İstiridye mantarı üretiyor
20 Haziran 2020 19:42
Atanamayan öğretmen kansere yenik düştü
20 Haziran 2020 19:29		 Testi pozitif çıktı sosyal medyadan uyardı
20 Haziran 2020 19:24
Belgrad Ormanı ziyaretçi akınına uğradı
20 Haziran 2020 19:19		 Rehavete kapılmak salgının pik yapmasına yol açabilir
20 Haziran 2020 19:10
Muhar, öğrencileri sınava kendi minibüsüyle getirdi
20 Haziran 2020 18:55		 'Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek'
20 Haziran 2020 18:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 21 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Gaziantep'teki kamu kurumları randevu sistemine geçiyor23:48 - Koronavirüs tedavisi gören öğrenci LGS'ye hastanede girdi23:43 - Ballıca Mağarası'nda maske ve 'sosyal mesafeli dönem23:42 - Uzmanından uyarı: Ambalajsız peynir ve süt tüketmeyin23:37 - 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı23:14 - Altun: İslamofobi'yle mücadele, Avrupa'da başlayabilir23:12 - 6 ayda 48 araç çaldılar! 'Cin Ali' çetesi çökertildi!22:43 - Caddebostan Sahili'nde yasak var maske takan yok22:40 - Bakan Soylu, şehit 4 işçinin ailesinin ziyaret etti
22:31 - Süleyman Demirel Üniversitesinde online mezuniyet töreni22:27 - HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandı22:13 - Kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi22:08 - Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti21:52 - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı21:45 - Öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü21:36 - 'Çeşme Damla Sakızı' için coğrafi işaret başvurusu21:31 - Başkentte Olimpik Sporcu Fabrikası inşa edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
21 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
irfan can kahveci 1
erol bulut 2
Dilli düdük 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
kuru börülce 2
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 2
ayasofya 1
kaşıntı 1
corona hastası olan öğrencilerin ambulansla sınava getirilmesi 2
aym'nin demirtaş kararı 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam