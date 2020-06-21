21 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
|21 Haziran 2020 00:04
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EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çerkeş Hayvan Pazarı, Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı ve Tuz Mağarası'nda incelemelerde bulunacak.
(Çankırı/13.00-18.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sırbistan'da genel ve yerel seçimler yapılacak.
(Belgrad)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 28. haftaya Kasımpaşa-Fenerbahçe, Galatasaray-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/18.30/21.00/Konya/21.00)
2- TFF 1. Lig'de 29. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Boluspor-Altınordu, Altay-Akhisarspor karşılaşmalarıyla sürüyor.
(İstanbul/17.30/Bolu/İzmir/20.00)
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