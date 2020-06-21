Milyonlarca insan yurtsuz
|21 Haziran 2020 07:11
|Yazdır
2050 yılı için yapılan göç tahminleri, 2020 verileriyle birlikte 30 yıl erken gerçekleşti. Ekonomik sebeplerden bağımsız olarak şiddet, çatışma, savaş ve doğal afetler nedeniyle ülkesini terk edenlerin sayısı ise toplam 41,3 milyona ulaştı. Dünyada sığınma başvurusunda bulunmuş olup da başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen yaklaşık 3,5 milyon kişi bulunuyor. Son 1 yıl itibarıyla 1,7 milyon kişi sığınma talebinde bulunmuş olup söz konusu sığınma taleplerinin 83 bin 800'ü Türkiye'de yapıldı.
SİLAH İHRACATI DURDURULMALI
BM'nin mülteciliği ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırması gerektiğine dikkat çeken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, "BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerini tutarlı olmaya ve bilhassa çatışma bölgelerine yaptıkları silah ihracatını durdurmaya davet ediyoruz" dedi. Demir ayrıca, Türkiye gibi ülkelerin sırtlandığı yüke dikkat çekerek, işbirliğinin artırılmasını istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
21 Haziran 2020 11:15
|Kamu personel alım sisteminde çözüm bekleyen acil reform alanları
21 Haziran 2020 10:20
|Talimat illere geldi, maske takmamanın cezası 900 lira
21 Haziran 2020 09:42
|Yenimahalle'de eğlence merkezine baskın
21 Haziran 2020 08:19
|Bahçeli'nin gündeme getirdiği Siyasi Etik Yasası yeni döneme kaldı
21 Haziran 2020 07:33
|Gaziantep'teki kamu kurumları randevu sistemine geçiyor
20 Haziran 2020 23:54
|Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
20 Haziran 2020 19:51
|Kovid-19'lu öğrenciler LGS'ye sağlıkçıların gözetiminde girdi
20 Haziran 2020 15:12
|LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
20 Haziran 2020 15:07
|'400 öğrenciye korona bulaştı' iddiası ikinci kez yalanlandı
20 Haziran 2020 14:39