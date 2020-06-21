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Milyonlarca insan yurtsuz

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, mültecilerin yaşadığı insanlık dramını bir kez daha gündeme getirdi. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 2020 Dünya Göç Raporu'na göre, göçmen sayısı 272 milyona yükselerek dünya nüfusunun yüzde 3,5'ine ulaştı
 21 Haziran 2020 07:11
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Milyonlarca insan yurtsuz

2050 yılı için yapılan göç tahminleri, 2020 verileriyle birlikte 30 yıl erken gerçekleşti. Ekonomik sebeplerden bağımsız olarak şiddet, çatışma, savaş ve doğal afetler nedeniyle ülkesini terk edenlerin sayısı ise toplam 41,3 milyona ulaştı. Dünyada sığınma başvurusunda bulunmuş olup da başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen yaklaşık 3,5 milyon kişi bulunuyor. Son 1 yıl itibarıyla 1,7 milyon kişi sığınma talebinde bulunmuş olup söz konusu sığınma taleplerinin 83 bin 800'ü Türkiye'de yapıldı.

SİLAH İHRACATI DURDURULMALI

BM'nin mülteciliği ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırması gerektiğine dikkat çeken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, "BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerini tutarlı olmaya ve bilhassa çatışma bölgelerine yaptıkları silah ihracatını durdurmaya davet ediyoruz" dedi. Demir ayrıca, Türkiye gibi ülkelerin sırtlandığı yüke dikkat çekerek, işbirliğinin artırılmasını istedi.
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