1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'nin gündeme getirdiği Siyasi Etik Yasası yeni döneme kaldı

Vekillerin uyması gereken kuralları içeren Siyasi Etik Yasası, yeni yasama yılında Meclis gündemine taşınacak
 21 Haziran 2020 07:33
Yazdır
Bahçeli'nin gündeme getirdiği Siyasi Etik Yasası yeni döneme kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta içinde yaptığı görüşmede, Bahçeli'nin daha önce açıkladığı altı maddelik 'Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu değişikliği, milletvekilli dokunulmazlıkları, Siyasi Etik Yasası çıkarılması, iç tüzük değişikliği ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili düzenleme yapılması' önerisi de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte bu konuda bir adım atıldığını, barolar ve meslek kuruluşları ile ilgili çalışmanın devam ettiğini ve bunun kısa süre içinde Meclis gündemine getirileceğini söylediği öğrenildi. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili olarak AK Parti bünyesinde kurulan komisyonun çalışmasını sürdürdüğünü belirten Erdoğan'ın, MHP'den gelecek tekliflerle de atılacak adımların olgunlaştırılacağını dile getirdiği ifade edildi.

Bahçeli'nin dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri olan Siyasi Etik Yasası'nın çıkarılması konusunda ise Erdoğan, AK Parti'nin geçmişte bu konuda bir taslak hazırladığını hatırlatarak, ekim ayından itibaren bu hazırlıkların ele alınabileceğini söyledi. Söz konusu taslak 2016'da AK Parti tarafından gündemine getirilmiş, ancak sonrasında rafa kaldırılmıştı. Kanun taslağı ile vekillerin uyması gereken etik kurallar belirleniyor ve bu konuda bütün siyasi partilerin temsilcilerinin yer alacağı bir etik komisyonu kurulması öngörülüyor.

Yücel KAYAOĞLU
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
21 Haziran 2020 11:15		 Kamu personel alım sisteminde çözüm bekleyen acil reform alanları
21 Haziran 2020 10:20
Talimat illere geldi, maske takmamanın cezası 900 lira
21 Haziran 2020 09:42		 Yenimahalle'de eğlence merkezine baskın
21 Haziran 2020 08:19
Milyonlarca insan yurtsuz
21 Haziran 2020 07:11		 Gaziantep'teki kamu kurumları randevu sistemine geçiyor
20 Haziran 2020 23:54
Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
20 Haziran 2020 19:51		 Kovid-19'lu öğrenciler LGS'ye sağlıkçıların gözetiminde girdi
20 Haziran 2020 15:12
LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
20 Haziran 2020 15:07		 '400 öğrenciye korona bulaştı' iddiası ikinci kez yalanlandı
20 Haziran 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:19 - Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandılar11:17 - Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı11:15 - Her huzurevinde bir doktor görev yapacak11:14 - 'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'11:11 - Bakan Karaismailoğlu havalimanlarında yolcu sayılarını açıkladı11:05 - Evlilik teklifi için gittikleri parkta kurşunların hedefi oldular10:55 - Kızılay: Yeni dalga olursa 5 bin ünite plazma hazır10:50 - TESK; Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor10:45 - Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı10:39 - İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
10:37 - İnleri başlarına yıkılıyor10:35 - 'Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, tazminatsız kovuldu'10:31 - 'Kanın yerde kalmayacak'10:20 - Kamu personel alım sisteminde çözüm bekleyen acil reform alanları10:15 - Kara yoluyla Türkiye'ye gelecekler için internet sitesi10:01 - MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi10:00 - Rehabilitasyon merkezlerindeki 65 yaş üstü personel göreve başlayabilecek10:00 - İşte COVID-19 kapsamında kurslarda alınması gereken önlemler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
E-ticarette kotayı böyle aştılar
Yargıtay onadı, Belediye Başkanlığı düştü, yeni başkan seçilecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yusuf Halaçoğlu: Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı
Bu sefer yeni salgın 'oyun'
MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
Kanıyla yere kocasının adını yazan Nurtaç Canan: Kim vurduya gitti olmasın
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru börülce 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
max kruse'nin fenerbahce ile sözleşmesini feshetmesi 1
kaşıntı 1
Şarkı hediye etmek 1
lgs 2020 1
a101 1
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam