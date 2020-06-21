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E-ticarette kotayı böyle aştılar

Artan e-Ticaret talebine bağlı olarak kargo şirketleri kota uygulamasına giderken e-Ticaret yapan firmalar çareyi kendi kargo şirketlerini kurmakta buluyor
 21 Haziran 2020 07:55
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E-ticarette kotayı böyle aştılar

Korona ile birlikte tüketicilerin e-Ticaret'e yönelmesiyle kargo taşımacılığı arttı. Pandemiye hazırlıksız yakalanan kargo şirketleri ise bu dönemde kötü bir imtihan verdi. Artan kargo talebine bağlı olarak firmalar kota uygulamasına giderken bu durum hem e-Ticaret satıcılarını hem de tüketicileri mağdur ediyor. Öyleki bayilerinde yığınlara dönüşen kargolar haftalarca teslim edilmeyi bekliyor. Şehir içi teslimatlar bile haftaları buluyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ KURYEDE

e-Ticaret yapan birçok firma ise çareyi kendi kargo firmasını kurmakta buldu. Vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden online platform üzerinden şahıs şirketi kurulum hizmeti veren Mükellef verilerine göre mart, nisan ve mayıs aylarında şahıs şirketi kurulumunda en çok artış kurye şirketinde oldu. Yılın ikinci çeyreğinde kurulan şahıs şirketleri içinde; kurye şirketleri ilk çeyreğe göre yüzde 25 artış gösterirken haziran sonuna kadar artışın yüzde 30'a varacağı öngörülüyor. Online alışverişlerin etkisi ile son dönemlerde kurulan şirket faaliyet alanlarına bakıldığında kurye şirketlerinin ön plana çıktığını söyleyen Mükellef Kurucusu ve Genel Müdürü Okan Şafak "Evden çıkmadan, notere gitmeden, 10 dakika gibi kısa bir sürede, online platform üzerinden şahıs şirketi kurulumunun hızlı ve güvenli olması salgın süreci ile önem kazandı. En büyük artış kurye şirketlerinde yaşanırken bunun yanı sıra yiyecek, reklam ve organizasyon sektörlerinde çalışanlar; bilgisayar programlama uzmanı, mimar, mühendis, doktor, avukat, tercüman ve hatta hakemler de bireysel olarak şirket kurmayı tercih ediyor. YouTuber ve internet fenomenlerine gelen vergi düzenlemesi ile bu alanda da kullanımın artacağını öngörüyoruz" dedi.

ADRESE TESLİM

Bu dönemde özellikle e-Ticaret yapan firmalar kendi kargo şirketi için kollarını sıvadı. Yaklaşık bir aydır devam eden İstanbul içi pilot uygulamalarında etkili ve hızlı teslimatlar sağlayan Sinoz, tüm Türkiye için altyapı çalışmalarına başladı. LC Waikiki ise sıkıntıların devam etmesi halinde yatırım yapacağını duyurdu.

Amazon, kendi kargo şirketini kullanıma sundu. Benzer bir hamle daha öncesinde Hepsiburada Express'le başlamıştı. Trendyol da kendi kargo altyapısını kuran şirketler arasında. Önümüzdeki dönemde özellikle pazar yeri mantığı ile çalışan e-Ticaret sitelerinin kendi kargo operasyonlarını başlatma konusunda adımlarını hızlandıracağı belirtiliyor.
Türkiye
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