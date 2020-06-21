1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çoklu barolara biz de karşıyız'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu
 21 Haziran 2020 08:41
Yazdır
'Çoklu barolara biz de karşıyız'

80 baronun yürümediğini 30 civarında baronun yürüdüğünü ifade eden Feyzioğlu, "Sorun, gerçekten bu yürüyüş avukatların, yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?" diye sordu. CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk olan Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı olduğunu vurguladı.

'80 baromuz da karşı'

Feyzioğlu, baro seçimlerine ve yapısına ilişkin yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili olarak, "Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlattım" dedi.

Feyzioğlu şöyle devam etti: "İki tane alçak, savcımızı şehit etti. Bu savcıyı şehit edenleri kimse kahraman ilan edemez. Bir müzik grubu var. Müzik grubuyla bizim işimiz olmaz, en fazla dinlemem. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor. 'Hepimiz Şafak Yayla'yız' diye sloganlar... Bu müzik grubuna terör örgütünü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kızılay: Yeni dalga olursa 5 bin ünite plazma hazır
21 Haziran 2020 10:55		 6 ilin baro başkanı, barolarla ilgili değişikliğe tepki gösterdi
20 Haziran 2020 15:17
Bu kez de barolar İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek
19 Haziran 2020 11:25		 Türk Eğitim-Sen: Ağustos ayında 40 bin atama daha yapılmalı
18 Haziran 2020 20:34
Türk-İş Genel Başkanından kıdem tazminatı açıklaması
18 Haziran 2020 16:47		 TŞOF'tan İBB'nin '5 bin yeni taksi' çalışması için istişare çağrısı
18 Haziran 2020 16:32
Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi
18 Haziran 2020 13:33		 Darphane, altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı
18 Haziran 2020 11:24
Barolardan teklife 'eylemlilik' kararı
18 Haziran 2020 08:28		 Hak-İş'ten maske, mesafe, hijyen uyarısı
17 Haziran 2020 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:19 - Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandılar11:15 - Her huzurevinde bir doktor görev yapacak11:14 - 'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'11:11 - Bakan Karaismailoğlu havalimanlarında yolcu sayılarını açıkladı11:05 - Evlilik teklifi için gittikleri parkta kurşunların hedefi oldular10:55 - Kızılay: Yeni dalga olursa 5 bin ünite plazma hazır10:50 - TESK; Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor10:45 - Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı10:39 - İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi10:37 - İnleri başlarına yıkılıyor
10:35 - 'Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, tazminatsız kovuldu'10:31 - 'Kanın yerde kalmayacak'10:20 - Kamu personel alım sisteminde çözüm bekleyen acil reform alanları10:15 - Kara yoluyla Türkiye'ye gelecekler için internet sitesi10:01 - MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi10:00 - Rehabilitasyon merkezlerindeki 65 yaş üstü personel göreve başlayabilecek10:00 - İşte COVID-19 kapsamında kurslarda alınması gereken önlemler10:00 - MEB'den, düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemlere dair yazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
E-ticarette kotayı böyle aştılar
Yargıtay onadı, Belediye Başkanlığı düştü, yeni başkan seçilecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yusuf Halaçoğlu: Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı
Bu sefer yeni salgın 'oyun'
MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
Kanıyla yere kocasının adını yazan Nurtaç Canan: Kim vurduya gitti olmasın
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erol bulut 1
Dilli düdük 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 1
pide 1
max kruse'nin fenerbahce ile sözleşmesini feshetmesi 1
kaşıntı 1
corona hastası olan öğrencilerin ambulansla sınava getirilmesi 2
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 1
çikolata 1
ayasofya 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam