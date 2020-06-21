Sınıflarda kurallara uyuldu, dışarıda unutuldu
|21 Haziran 2020 09:07
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Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Güvenlik ekipleri ve sınav görevlileri velileri ve öğrencileri sosyal mesafe kuralı konusunda sık sık uyarmak zorunda kaldı. Bu konu sosyal medyada da gündemdi. Sadece Twitter'da konuyla ilgili yaklaşık 300 bin tweet atıldı. Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:
Girerken maske verilmedi. Diğer sınavlarda da sıralarda tek kişi oturuyordu. Ateş de ölçülmedi.
Kapıda bekleyen veliler ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uymuş. Görüntüler korkunç.
Sınav sonuçları mı önce açıklanır yoksa test sonuçları mı?
Ateşimiz ölçülmedi, sosyal mesafe denen bir şey yoktu, sıralar iç içeydi, sınav gözetmeni maskeyi çenesine takmıştı ve dakika başı öksürüyordu. Veliler iç içeydi, sınav esnasında herkes maskesini çıkardı.
Zaman yetmedi
Sınavla ilgili yorum yapan öğrenciler matematik sorularını zor bulduklarını, Türkçe'nin uzun paragraf soruları nedeniyle vakit aldığını söylediler:
Ahmet Doğan: Matematik zor, fen kolaydı. Türkçede ise paragraf soruları uzundu. Önlem olarak dezenfektan verildi ve maskeler değiştirildi.
Rabia Nur Altun: Sosyal mesafe yeterli değildi hemen arkamızdaki öğrenciler çok yakındı. Ayrıca sınıfta hapşıranlar olunca tedirgin hissettim. Sınav ise orta zorluktaydı.
Ahmet Çetinkaya: Matematik dışında çok zor bir sınav değildi. Sadece sözele sürem yetmedi.
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