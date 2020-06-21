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Hantur Dağı'ndan dumanlar yükseliyor

Savaş uçaklarının yanı sıra Kobra ve Atak helikopterleri ile vurulan Hantur Dağı'nın birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Bakan Akar, '700'den fazla hedef vuruldu. Teröristlerin mağaralarına girildi, başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor" dedi
 21 Haziran 2020 09:20
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Hantur Dağı'ndan dumanlar yükseliyor


Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Haftanin'e başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, stratejik Hantur Dağı'nı savaş uçakları ve helikopterlerle etkili vurdu, bölgeye indirilen komandolar yeni hedefleri ele geçirdi.

Komandolar, örgütün üslenme merkezlerine doğru ilerlerken dün bölgedeki bir çok hakim tepeye yine Skorsky tipi helikopterle operasyon timleri takviye edildi. Komandoların yanı sıra bölgeyi iyi bilen korucular da harekat alanına sevk edildi. Komandoların inişi sırasında, taciz ateşi açan teröristler ise İHA'lar tarafından tespit edilerek SİHA'lar tarafından vuruldu.

Haftanin sınırları içinde yer alan Derkar ve Şeladiz kasabalarına bağlı dağlık bölgeler ile Metina, Gare ve Hakurk bölgelerine de hava harekatları düzenlendi. İran sınır hattındaki Bradost bölgesi sınırları içinde yer alan dağ ve Zaho'ya bağlı tepeler de havadan vuruldu. TSK'nın Bradost alanına karadan da yoğun sevkiyat yaptığı öğrenildi. Sevkiyatla Haftanin harekatının geniş alanlara yayılabileceği değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile sınırda incelemelerini sürdürdü. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde gece geç saatlere kadar kalan Akar ve komuta kademesi, operasyonu komuta etti. Akar ve komutanlar sonrasında helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne giderek operasyon bölgesini de yerinde inceledi. 950 metre rakımlı Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri.

150 mağara ele geçirildi

Teröristlerin döktüğü kanın hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edileceğini vurgulayan Akar, "Mehmetçik'in yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi. Bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu" dedi.

Namaz Dağı'na çıktılar

Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na da çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.
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