Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
|21 Haziran 2020 09:50
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Edinilen bilgiye göre İncirliova'da ailesiyle yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Ballı, odasında aile fertleri tarafından baygın bulundu. Genci baygın bir şekilde bulan ailesi, hemen 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ilk müdahalede ağır şekilde yaralı olduğu belirlenen Mehmet Ballı, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ballı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Bu arada, Mehmet Ballı'nın hayatını kaybetmesinin ardından İncirliova'da yürek burkan iddialar dolaşmaya başladı. İddiaya göre, Mehmet Ballı'nın İncirliova'nın önde gelen ailelerinden birinin kızını sevdiği ve sevdiği bu kızla evlilik planları yaptıkları öğrenildi. Araya hatırı sayılır kişiler girmesine rağmen kız babasının evliliğe karşı çıkıp kızını vermediği öğrenildi.
Sevdiği kız yüzünden tüm ailenin huzuru kaçması üzerine yaşananları dayanamayan gencin ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra Mehmet Ballı'nın hayatını kaybettiği Atatürk Devlet Hastanesi'ne akın eden yakınları sinir krizleri geçirdi.
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