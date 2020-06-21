Trump: Testleri yavaşlatma talimatı verdim
|21 Haziran 2020 09:52
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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 121 bin 424'e, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 298 bin 108'e ulaştı.
Ölüm ve vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı ülkede, Başkan Donald Trump, vaka sayılarındaki artışı çok sayıda test yapılmasına bağlayarak "Şu anda test yapmayı bırakırsak, daha az vakamız olur." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözleri nedeniyle bir hayli eleştirilen ve dalga konusu olan Trump, fikrinden dönmüş değil.
SALGIN GÖLGESİNDE SEÇİM KAMPANYASI
Ülkedeki en önemli gündem maddelerinden biri tüm dünyada olduğu gibi korona salgını olsa da Trump, ara verdiği seçim kampanyasına kaldığı yerden devam etmeye başladı.
Trump bu kapsamda, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik spor salonunda destekçileriyle bir araya geldi.
"TESTLERİ AĞIRDAN ALMA TALİMATI VERDİM"
Burada da koronavirüs salgınına değinen Başkan, yine vaka sayılarındaki artışı test sayılarına bağladı.
Trump,aynı fikirde olduğunu, "Ne kadar çok test yaparsak o kadar çok vaka buluyoruz. Bu yüzden testleri ağırdan alma talimatı verdim." sözleriyle ifade etti.
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