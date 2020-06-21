MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.06.2020 tarih ve 8074941 sayılı yazılarıyla, yıllık izinler hakkında açıklamalarda bulundu.

COVİD-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla okullarımızda yüz yüze eğitim uygulamalarına ara verilmiş olup, çalışanlara yönelik olarak ise uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi çalışma yöntemler uygulanmıştır.

Gelinen süreçte 2020/8 Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kronik hastalıkları nedeniyle idari izinli olanlar hariç olmak üzere gerekli tedbirler alınmak koşuluyla normal çalışma düzenine geçilmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesinin birinci fıkrasında "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı hazırlıklarının kusursuz yürütülmesi ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Rehberlik ve Denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm yöneticilerin yıllık izinlerinin anılan faaliyetlerde zafiyet oluşturmayacak şekilde planlanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR