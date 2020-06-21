Kara yoluyla Türkiye'ye gelecekler için internet sitesi
|21 Haziran 2020 10:15
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışından kara yoluyla Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için hazırladığı 'Memleket Yolu' internet sitesi faaliyete girdi.
YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan ve kara yoluyla Türkiye'ye gelecek vatandaşların yol güzergahında uygulamaya konulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda güncel transit rotalara daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla 'Memleket Yolu' isimli web sitesinin hazırlandığı bildirildi.
Açıklamada, web sitesinde Türkiye'ye seyahatlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan sınır kapılarında istenen belgelere, güncel yol durumlarından salgın sürecine ilişkin bilgilere kadar ihtiyaç duyulabilecek birçok bilginin yer aldığı kaydedildi.
Ayrıca, yolculuklarında sorunla karşılaşan vatandaşların problemlerine çözüm üretmek için web sitesi üzerinden canlı WhatsApp desteği verildiği de belirtilen açıklamada, vatandaşların web sitesi üzerinden sınır kapılarındaki yoğunlukları da anlık takip edebilecekleri bildirildi.
Güncel duyuruların da paylaşıldığı sitede pasaport, gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, Mavi Kart, vergi, askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi birçok konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı "YTB Cep Rehberi" de yer alıyor.
İnternet sitesine "www.memleketyolu.com" adresinden ulaşılabilir.
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