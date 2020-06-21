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'Kanın yerde kalmayacak'

Pençe Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
 21 Haziran 2020 10:31
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'Kanın yerde kalmayacak'

Pençe Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23) memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen törende baba Mehmet Kahya ile anne Fadime Kahya gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Ömer Faruk Coşkun'un refakat ettiği baba Mehmet Kahya "Kanın yerde kalmayacak. Bu devlet bu ordu hiçbir şehidin kanını yerde koymadı koymayacak. Şehitlerin kanında boğulacak hainler'' dedi. Şehidin cenazesi öğle namazından sonra toprağa verildi.
Sabah
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