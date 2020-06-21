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İnleri başlarına yıkılıyor

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 150 civarında mağara ele geçirildi. 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Şu ana kadar 700'den fazla hedef vuruldu.
 21 Haziran 2020 10:37
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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezine giden, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi operasyonu komuta etti. Gece boyunca sahadaki son durumu yakından takip eden, talimatlar veren Akar, teröristlerin döktüğü kanların hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Diğer faaliyetlerimizin yanı sıra Pençe- 1, Pençe-2, Pençe-3 şimdi de Pençe-Kaplan Operasyonumuz başladı. Mehmetçiğin yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız" dedi.

İNLERİNE GİRİLDİ

Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağaranın ele geçirildiğini belirten Akar, "Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK mensupları aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın ve sıralı komutanların emir ve talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletinin emrinde görevinin başında yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi dün harekat merkezinde birlik komutanları ile yaptığı video konferans ve toplantı sonrasında helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini de yerinden inceledi. 950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe- Kaplan Operasyonu'nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Operasyon'da şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya olmak üzere tüm şehitlere rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, gazilere şifa dileyen Akar, teröristler tarafından Silopi'de yol yapım çalışmaları sırasında hain bir saldırıca şehit edilen dört işçiyi de unutmayarak Allah'tan rahmet diledi. Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır merkezli 5 ilde de terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Şırnak'taki temasları kapsamında Namaz Dağı'na geçerek, buradaki jandarma komando taburunda inceleme yaptı.

Akar, Fransız gemisine taciz iddialarına sert yanıt verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına sert yanıt verdi. Bakan Akar "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" dedi. Akar "Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Biz daima diyalog ve koordinasyondan yanayız" diye konuştu.
Sabah
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