İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor.

Terör örgütü mensup ve sempatizanlarının yakalanmasına yardımcı olmak için vatandaşları teşvik etmek amacıyla yayınlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde şahıslar 5 ayrı kategoride değerlendiriliyor.

İşte FETÖ'nün 41 kişilik kırmızı listesi! | Video

TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri şeklinde kategorilere ayrılan terör yanlılarının bulunmasında vatandaşlar da rol oynayabiliyor. Söz konusu şahısların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlar, yakalanan terör yanlısının bulunduğu kategoriye göre ödül alıyor. Vatandaşlar Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabiliyor.

Terör yandaşlarının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara; terör yandaşı kırmızı kategorideyse 10 milyon liraya kadar, mavi kategorideyse 3 milyon liraya kadar, yeşil kategorideyse 2 milyon liraya kadar, turuncu kategorideyse 1 milyon liraya kadar ve gri kategorideyse ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, ödül miktarı her yıl güncelleniyor.

KIRMIZI LİSTEDE ÖRGÜT ELEBAŞI VE 41 FETÖ'CÜ VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla her geçen daha fazla terörist etkisiz hale getiriliyor.

Listelerde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisaklı olan birçok isim de aranıyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 41 kişi ise 'Kırmızı Liste'de aranıyor.

Örgüt kurarak 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütünün elebaşı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunuyor.

FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan, örgütün Türkiye İmamı... Firari olarak aranan Özcan, ayrıca Balkanlar imamı. Bank Asya'nın hortumlanmasında da büyük rolü olan Özcan'ın aynı zamanda örgütün en sert karakteri olduğu ifade ediliyor.

FETÖ'nün eski Hava Kuvvetleri Komutanı olup daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olan ve Gülen'in sır kutusu olarak anılan Adil Öksüz, Gülen'in talimatıyla 2015 seçimlerinin ardından darbe girişimi planlamaya başladı. O günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 12 kez darbe girişimi için toplantı yapan Öksüz, her bir toplantının ardından ABD'ye gidip Gülen'e rapor verdi. Hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, savcılık sorgusunda tarla bakmak için orada bulunduğunu ileri sürdü. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiyse de serbest bırakıldı. Bunu fırsat bilen Öksüz, ortadan kayboldu.

FETÖ'nün en etkili isimlerinden İsmail Büyükçelebi olduğu söyleniyor. FETÖ'nün finans kaynakları ve eğitim kurumlarıyla ilgili tüm kararlarda söz hakkı olan Büyükçelebi'nin Gülen'den sonra örgütün başına geçebileceği düşünülüyor. FETÖ yapılanmasındaki 12 imamdan biri olan Büyükçelebi'nin uzun süredir ABD'de olduğu biliniyor. İsmail Büyükçelebi, Fuatavni mahlasıyla sosyal medyada algı yönetimi yapan hesabı yöneten ekipteydi.

FETÖ'nün Antalya imamı ve finans koordinatörü olan Ayvacı, 19 Kasım 2015'te yurtdışına kaçtı.

FETÖ'nün Antalya imamlığını 90-98 yılları arasında yürüten Yeşil, FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yaptı. 1 Aralık 2015'te istifa etti. Antalya merkezli operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ancak vatandaşlığı bulunan İngiltere'ye kaçtı.

FETÖ'nün Güneydoğu bölgesi sorumlulusu olan Karataş Van ve Avusturya imamlığı ile irşatta sorumlu Türkiye imamıydı. 18 Ocak'ta 2011'te yurt dışına kaçtı.

Zaman Gazetesi Avrupa Koordinatörü olan Aymaz, Gülen ile birlikte FETÖ'nün kuruluşunda yer aldı. FETÖ/PDY yüksek istişare heyeti içinde bulunuyor. 16 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.

Fethullah Gülen'in operasyon ekibi içinde yer aldı. 29 Ağustos 2015'te yurt dışına kaçtı.

Gülen'in ilk talebeleri arasında yer alan İçel, İzmir Müftülüğünden emekli oldu. Afrika kıta sorumlusuydu. 16 Ekim 2014'te yurt dışına kaçtı.

Örgütün üst kurulunda görevli olan Büyükçelebi, sürücü kursu ve dershane işletmeciliği gibi işler yapıyordu.

FETÖ'nün tepe yönetim kadrosunda bulunan Harun Tokak, 1997-2008 yılları arasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanlığı yaptı. FETÖ/PDY'nin İsrail ve Ortadoğu imamıydı.

FETÖ'nün Türkiye'deki kuruluşlarında (Zaman, Samanyolu, Aksiyon çeşitli görevler yürüttü. Ayrıca Afganistan ve Pakistan'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 10 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.

Yurtdışı işlerinden sorumlu imam olan Ursavaş, Mustafa Özcan'dan talimat alıyordu.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve pilot yüzbaşı olan Abdullah Yetik, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Örgüt içinde "Uzun Cevdet" adıyla anılan Türkyolu, Gülen'in Mekrube adlı yeğeniyle evli. Örgütün kasasını tutan Türkyolu, milyonlarca doları bulan kaynakları Gülen'in talimatlarına göre çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendiriyor. Gülen'in sekreteri olarak elebaşının görüşmelerini ve şahsi işlerini ayarlayan Türkyolu, ABD'deki FETÖ kampına yakın mesafede yaşıyor.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve pilot yüzbaşı olan Çoban, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Normal hayatında esnaf olduğu bilinen Ahmet Kara, örgütün yargı imamlarından. 8 Ağustos 2014'de yurt dışına kaçtı.

Hain darbe girişiminde aktif rol alan eski albay Ahmet Zeki Gerehan, girişim başarısız olunca ortadan kaybolmuştu. Evinde yapılan aramalarda kamuflajının cebinden darbe planları çıkmıştı. Gerehan ayrıca, 15 Temmuz gecesi dönemin 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almak üzere bir tim görevlendirmişti.

'Yurtta Sulh Konseyi'nin en düşük rütbelisi olan eski kurmay yarbay Turgay Sökmen, örgüt içinde Abdullah kod adını kullanıyordu. Darbeye hazırlık toplantılarına katılan Sökmen, darbe girişimi gecesi ise Ankara'da nerelerin bombalanacağını planlamada görev aldı. Akıncı Üssünde de darbenin başarılı olması için çalıştı.

"Molla" ve "Brezilya imamı" ve "Güney Amerika imamı" olarak bilinen Öztürk'ün firar ettiği Brezilya'ya iade talebi gönderildi. Bir dönem Kara Kuvvetleri sorumlusu da olan Öztürk, 23 Ocak 2011'den beri yurt dışında.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski yüzbaşı Uçan, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Darbe girişimi gecesinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainler arasındaki tek firar eden eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin de aralarında olduğu 37 kişilik suikast timi, 2 polisi şehit etmişti. 37 kişiden 36'sı yakalanırken Karatepe kaçmayı başardı. Muğla'da tatilci gibi gizlenerek Eskişehir'e kaçan ve izini kaybettiren hain yüzbaşının yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşı kırmızı bülten çıkarıldı.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski astsubay Bilal Karagül, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Çatı davanın firari sanığı Kurucan, Gülen'in yanında kaldı ve örgüt adına aktif görevlerde bulunmuş bir FETÖ'cü. Zaman gazetesi yazarlı olan Kurucan, "Başyüceler Şurası"nda da yer aldı. Kurucan Gülen'in yetiştirdiği ilahiyatçı talebeler arasında bulunuyor ve terör örgütü elebaşının damadı olarak biliniyor.

Fetullah Gülen'in ilk talebelerinden ve örgütün genel yetkililerinden olan Kocabıyık, Gülen'e bağlılığı ile tanınıyor. Örgüt içinde denetmenlik ve müfettişlik yaptı. 4 Ekim 2015'te yurt dışına kaçtı.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski binbaşı Güzel, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

FETÖ'nün ticari yapılarından Kaynak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tosun, yapının en üst düzey oluşumu olan Tayin ve İstişare Heyeti içinde yer alıyordu. 6 Ağustos 2014'te yurt dışına kaçtı

Terör örgütü FETÖ'nün "istişare heyeti"nde yer alan ve FETÖ/PDY Çatı davası sanıklarından olan Ali Bayram için firar ettiği Mısır'dan iade edilmesi için Kırmızı Bülten çıkarıldı.

FETÖ'nün uzakdoğu imamı olan Kara, 21 Kasım'da 2015'te yurt dışına kaçtı. 1977'de tanıştığı örgüt içinde hızla yükseldi ve örgütün üst düzey yöneticilerinden oldu.

Fatih Üniversitesi'nin kurucusu ve rektör olan Tekalan, örgütün üst düzey yöneticilerindendi. Son Türkiye imamı olduğu sanılıyor. 24 Ekim 2015'te yurt dışına kaçtı.

Cihan Haber Ajansı Eski Genel Mudürü olan Haylamaz, örgüt içinde Molla olarak faaliyet yürütüyordu. 29 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Mısır'dan iadesi için talepte bulunuldu.

FETÖ'ye en yakın ekip içinde yer alan ve Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına gelebilecek isimler arasında gösterilen Şengül, örgütün 12 imamından biri. 28 Ağustos 2015'te yurt dışına kaçtı.

Kapatılan Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sakarya Üniversitesinin eski imamı. 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Pensilvanya'ya gittiği düşünülen Yıldırım, 1994 yılında Adil Öksüz'ü Sakarya Üniversitesine aldıran kişi.

Isparta Gölcük dershanesinde görev yaptı. Örgütün üst düzey sorumlularından.

Örgütün en yüksek karar merci olan Tayin ve İstişare Heyetinde yer aldı. 1 Ekim 2015'te yurt dışına kaçtı.

FETÖ'nün Türkiye Mütevelli Heyeti içinde finansal sorumlulardan olan İsmet Aksoy, örgütün Baş Yüceler Şurasında yer alıyor ve emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'i yönetiyordu. 22 Ekim 2014'te yurt dışına kaçtı.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve pilot yüzbaşı olan Özkaynakçı, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski binbaşı Böyük, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

FETÖ'nün askeri kanadında yer alan ve eski astsubay Bilal Karagül, 15 Temmuz'da yaptıkları darbe girişiminin başarısız olması üzerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Hain darbe girişiminde bazı siyasi-bürokratların gözaltına alınması için liste hazırlayan eski tuggeneral Mehmet Nail Yigit, darbe girişimi başarısız olunca firar eden isimlerden. Darbe girişiminin başarılı olması durumunda İstanbul sıkı yönetim komutanı yardımcısı olmak üzere görevlendirilmişti.