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Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
 21 Haziran 2020 10:45
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Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 24, Hakkari'de 22, Van'da 21 ve Bitlis'te 18 derece olması öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı
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