TESK; Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor
|21 Haziran 2020 10:50
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkollü içkilerdeki ÖTV artışının vergi gelirlerini yükseltmek yerine azalttığını belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Temmuz 2019'da alkollü içkilerin ÖTV oranının artırıldığını hatırlattı.
Bu yılın ocak ayında söz konusu ürünlere yönelik ÖTV artışı yapılmamasına rağmen, Temmuz 2019'a göre vergi gelirlerinin daha fazla yükseldiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu yıl ilk üç ayda alkollü içkiden tahsil edilen 3,3 milyar liralık ÖTV tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre artış yapılmasına rağmen yüzde 18,2 daha fazla. Vergi artışı olduğunda kaçak içki, evde alkollü içki yapımı gibi durumlara yönelim olduğu için hem vatandaş sağlığından oluyor hem de yerli ve milli ürünler satılmadığından devletimiz vergi kaybına uğruyor."
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