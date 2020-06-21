Kızılay: Yeni dalga olursa 5 bin ünite plazma hazır
|21 Haziran 2020 10:55
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Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma yöntemiyle ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 15 Mart'tan beri Türkiye genelinde 236 hastaneye 5 bin ünite plazma dağıttıklarını belirtti.
Şu anda bağış için randevu verilen 1.157 kişi olduğunu söyleyen Kınık, şu bilgileri verdi:
"6.400 kişi test aşamasında. Testleri olumlu sonuçlanırsa bu kişilerden de immün plazma alacağız. Şu anda elimizde dondurulmuş 5 bin ünite civarında immün plazma bulunuyor. Bu plazmaları eksi 25 derecede saklıyoruz. Üç yıllık ömrü olan bu plazmaları ihtiyaç halinde hastanelere iletiyoruz. Bu plazmalar olası bir yeni dalgada veya yükselişte kullanılacak. İletişime geçtiğimiz vatandaşların yüzde 95'i plazma bağışçısı olmayı kabul etti. Ancak elimizdeki stoğa rağmen insanları plazma bağışçısı olmaya davet ediyoruz."
'Pasif aşı için kullanılıyor'
Kınık,
"Koronayı yenenlerden aldığımız plazmalarda antikor olduğunu biliyoruz. Ancak bir ünite plazmada ne kadar antikor olduğunu bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı bizim verdiğimiz plazmaları saflaştırarak doz haline getirmeye çalışıyor. Buna 'pasif aşı' deniliyor. Bu projenin amacı plazmanın dozunu belirleyerek ihtiyaç halinde hastanelere dozlar halinde iletmek. Böylece bir doktor hastaya kaç doz antikor verdiğini öğrenecek. Türk Kızılayı olarak bu proje için plazma temin ediyoruz"dedi.
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