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Evlilik teklifi için gittikleri parkta kurşunların hedefi oldular

Kadıköy'de evlilik teklifi yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gidenlerden 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi yaralandı
 21 Haziran 2020 11:05
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Olay. Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'ndeki Kalamış Parkı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden grubu uyarmak istedi. Bu esnada, kavga eden grup içinden bir kişi silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gelen gruptan 1'tanesi ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olaya karıştığı iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis olayda kullanıldığı düşünülen bir silaha da el koydu.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
DHA
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