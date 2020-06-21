FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası yarın başlıyor

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Turkiye Cumhuriyeti Hukumetine karsı acıktan giristigi ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin dava yarın başlıyor.

Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çozum Surecinde yuruttugu politikalardan dolayı, MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile iliski icindeymis gibi gostererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı gorevlileri ifadeye cagırma ve yakalama kararı cıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri'de yapılacak.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görülecek duruşma 3 Temmuz'a kadar sürecek.

Haklarında dava açılan sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, "MIT mahrem hizmetler imamı" Murat Karabulut, "Marmara bolge imamı" olan Ali Rıza Tekinkaya, donemin Istanbul Terorle Mucadele Sube Mudur Yardımcısı Serdar Bayraktutan, "emniyet mahrem imamları" Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MIT mahrem imamlarından Sunay Elmas, "Turkiye polis memurları ulke imamı" olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın firari durumda buluyor.

Dava kapsamında sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal tutuklu bulunuyor.

Davada, ayrıca başka suçtan tutuklu 5 sanık yer alıyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar verip bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar verdi.

- 32 kişi mağdur, 1 kişi müşteki olarak yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "mağdur" olarak şu isimler yer alıyor.

"61. Hükümet Başbakanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümetin Basbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Besir Atalay, Bekir Bozdag, Emrullah İsler, Ulastırma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birligi Bakanı Egemen Bağış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalısma ve Sosyal Guvenlik Bakanı Faruk Çelik, Cevre ve Sehircilik Bakanı Erdogan Bayraktar, Dısisleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Genclik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Gumruk ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İcisleri Bakanı Muammer Guler, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kultur ve Turizm Bakanı Ömer Celik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Egitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İsleri Bakanı Veysel Eroğlu, Saglık Bakanı Mehmet Muezzinoglu, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Caglayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, o dönem MİT Müsteşarı olan MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fatma Afet Gunes, eski MİT personelleri Yasar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu."

İddianamede, MİT personeli Mustafa Ozer ise müşteki olarak yer alıyor.

- İstenen cezalar

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında "Turkiye Cumhuriyeti Hukumetini ortadan kaldırmaya veya gorevini yapmasını engellemeye tesebbus etme", "silahlı teror örgutu kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

- "FETO/PDY'nin, hükümete karşı acıktan giristigi ilk operasyon"

İddianamede, 15 Temmuz darbe kalkısmasına kadar gecen surece bakıldıgında, FETO/PDY'nin nihai hedefe ulasmak icin Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile guc mucadelesine girdigi anlatılıyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün bazı kumpas davalarından örnekler verilen iddianamede şu ifadeler yer alıyor:

"(Örgütün) Nihai hedefe ulasmak icin baslatılan eylemlerin ilk asamasının Ergenekon, Balyoz, Poyrazkoy, Izmir Askeri Casusluk, Tahsiye, Selam Tevhid, MIT Tırları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas sorusturmalarla gecildigi, orgut tarafından gerceklestirilen bu eylemlere 7 Şubat 2012'de MIT Mustesarı Hakan Fidan'ın ifadeye cagrılması ile hız verildigi anlaşılmıştır. MİT sorusturması aslında FETO'nün secilmis Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti'ni yıkmaya yonelik ilk tesebbustür."

Türkiye Cumhuriyeti'nin Çozum Surecinde yuruttugu politikalardan dolayı MİT'i, PKK/KCK ile iliski icindeymis gibi gostererek MIT gorevlilerinin ifadeye cagrılması, evlerinde arama yapılması ve haklarında yakalama kararı cıkarılmasının o tarihte Basbakan olan Turkiye Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacagı gune denk getirildiğine vurgu yapılan iddianamede, "Bu sekilde kurgulanan operasyon, nihai hedefi secilmis mesru hukumeti devirmek olan emniyet, MIT ve yargı organlarına sızarak yerlesmis olan FETO/PDY'nin, Turkiye Cumhuriyeti Hukumetine karsı acıktan giristigi ilk operasyondur." görüşüne yer veriliyor.

FETO/PDY'nin, karşı olduğu Çozum Surecini engellemeye calıstıgı bildirilen iddianamede, bu dogrultuda, kapatılan Istanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Bassavcılıgında savcı olarak görev yapan, sonraki süreçte FETÖ kapsamında ihraç edilen supheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın, PKK/KCK sorusturması yuruttuklerine vurgu yapılıyor.

İddianamede, Bayraktar ve Sarıkaya'nın, sorusturma kapsamında birden fazla supheli ile beraber donemin MIT Mustesarı olan MIT Baskanı Hakan Fidan, eski MİT Mustesarı Emre Taner, eski MİT Mustesar Yardımcısı Fatma Afet Güneş, eski MİT personeli Huseyin Emre Kuzuoğlu ve Yasar Hakan Yıldırım ile Mustafa Özer hakkında "PKK/KCK'ya bilerek yardım etme ve sorusturmanın gizliligini ihlal" suclarından sorusturma baslattıkları hatırlatılıyor.

İddianamede, 13 Eylül 2011'de kamuoyunda "Oslo gorusmeleri" olarak bilinen ses kayıtlarının basına sızdırıldıgı belirtilerek, 20 Aralık 2011'de musteki Mustafa Ozer'in sorusturma kapsamında MIT adına calıstıgı bilindigi halde evinde arama yapılarak gozaltına alındıgı, sanık Bilal Bayraktar tarafından 23 Aralık 2011'de ifadesi alınan mustekinin aynı gun salıverildigi aktarılıyor.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Özer'in savcılık ifadesinin sorusturma dosyasında gizlilik kararı bulundugu halde basına sızdırıldıgı, hatta Taraf gazetesi web sitesinde mustekinin isim ve soy ismiyle birlikte fotografının yayımlandıgı anımsatılan iddianamede, bu sekilde Mustafa Özer'in, MIT adına calıstıgı desifre edilerek PKK/KCK'ya hedef gosterildigi, can guvenliginin tehlike altına girdigi kaydediliyor.

- "Başbakan'ın ameliyata geç girmesi ile kumpas bozuldu"

Soz konusu kumpas sorusturma ile orgut mensuplarının, MIT ile ilgili kamuoyunda "PKK ile organize hareket eden teskilat" algısı olusturdukları, 7 Şubat 2012'de MIT sorusturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendilerinden olmayan MIT yonetimini bertaraf etmek, MIT'i ele gecirmek, bir yandan da aynı sorusturmayla hukumetin teror sorununu cozmek amacıyla baslattıgı Çözüm Surecini durdurmak icin harekete gectigine dikkat çekilen iddianamede, 7 Şubat 2012'de saat 17.00'de MIT Mustesarı Hakan Fidan'ı ve 4 MIT gorevlisini telefonla arayan savcının, "İfade vermek uzere makamıma bekliyorum." dedigi belirtiliyor.

İddianamede, MIT yoneticilerinin, hukumetin ve Basbakan'ın teror orgutune yardımla suclanmak istendigi, Hakan Fidan'ın gozaltına alınması maksadıyla gayret gosterildigi, gozaltına alınmasıyla birlikte, "emri Basbakan'dan aldıgı" algısıyla o zaman Basbakan olan Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hukumetin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandıgı anlatılarak, bu kurgu ve kumpas sorusturmasının, istihbarat gorevlileri hakkında sorusturmaların izne baglanması sistemine gecilmesi ve Basbakan'ın ameliyata gec girmesiyle bozuldugu ve onlendigine işaret ediliyor.

Örgütün kumpasa ilişkin yaptığı toplantı ve toplantı öncesinde iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiğinin tespit edildiğine yer verilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi örgütün emniyet imamı "Kozanlı Omer" kod adlı Osman Hilmi Ozdil'in yardımcısı konumunda bulunan ve elebaşı Fetullah Gülen'le dogrudan gorusen firari sanıklar Cetin Özgür ve Ilyas Sahin'in talimatı alma ve örgüt üyelerine iletmek uzere ABD'ye gittiklerinin belirlendiği anlatılıyor.

İddianamede, örgut elebasından dogrudan alınan talimat sonrası orgutun emniyet ve yargı imamlarının ulkeye geri donuslerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtilerek, orgut hiyerarsisi geregi FETÖ elebasının talimatının emniyet birimlerine iletilmesinin örgütün "Marmara Bolge İmamı" olan "Arif" kod adlı sanık Ali Rıza Tekinkaya tarafından organize edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, söz konusu toplantıya örgütün sözde emniyet, yargı ile MİT imamlarının katıldığının ve toplantıya katılanlar arasında Rus Buyukelci Andrey Karlov suikastine ilişkin davada firari sanık olan Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan ile ABD'deki Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berckman'ı 2014 yılında Istanbul'da agırlayan hukuk burosunun ortağı Murat Karkın'ın da olduğunun belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "13 Ocak 2012'de Diyarbakır DTP il binasında yapılan aramada ele gecirildigi iddia edilen Oslo'daki gorusmelere ait ses kayıtlarının olduğu harddiskleri FETÖ'nün yerleştirdiği" belirtiliyor.