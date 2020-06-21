Hastane otoparkında iki otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, biri polis 2 yaralı
|21 Haziran 2020 13:04
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin hastane otoparkından uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sadullah Gültekin Tosun'un kullandığı 48 R 4751 plakalı otomobil, Marmaris Devlet Hastanesi otoparkında, içinde hastane polisi Ömer Alkan'ın bulunduğu 48 PJ 874 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından iki otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Kazada, Tosun yaşamını yitirdi, eşi Hayriye Tosun ile polis memuru Alkan yaralandı. Hastane personeli ve itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılan yaralılar, tedaviye alındı. Sadullah Gültekin Tosun'un cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.
Uçurumdaki otomobiller de vinç yardımıyla çıkarıldı.
Yaşamını yitiren Tosun'un göğüs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye geldiği öğrenildi.
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