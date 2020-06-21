Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti
|21 Haziran 2020 13:05
|Yazdır
Adana'da bir evin dış cephesini boyayan işçi, fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin dış cephesini boyayan Serkan Kocabaş (28), fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.
Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mahallede elektriğin kesilmesinin ardından sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boyacı Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın yaşandığı evin karşısındaki ikamette oturan Nadile Aşçıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, akıma kapılan işçinin, "İmdat, kurtarın beni." diyerek yardım istediğini ancak korktukları için müdahale edemediklerini belirtti.
Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kocabaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar
21 Haziran 2020 16:05
|Sınıfta tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı
21 Haziran 2020 15:16
|Ankara'da 'değnekçi'lere yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
21 Haziran 2020 15:14
|Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
21 Haziran 2020 14:52
|Postacının kulağını ısırarak kopardı
21 Haziran 2020 14:50
|Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
21 Haziran 2020 14:22
|Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21 Haziran 2020 14:01
|Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü
21 Haziran 2020 13:59
|Hastane otoparkında iki otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, biri polis 2 yaralı
21 Haziran 2020 13:04
|Kanıyla yere kocasının adını yazan Nurtaç Canan: Kim vurduya gitti olmasın
21 Haziran 2020 09:35