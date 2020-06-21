Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
|21 Haziran 2020 13:35
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
21 Haziran 2020 15:45
|'RTÜK Başkanı 4 maaş alıyor' iddialarına ilişkin açıklama
21 Haziran 2020 15:41
|HDP Sözcüsü: Partimiz aktif mücadele sürecine girmiştir
21 Haziran 2020 15:37
|İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir'deki atamalara eleştiri
21 Haziran 2020 15:27
|Komandolarımız operasyon için sınır ötesine geçti
21 Haziran 2020 15:24
|Pakdemirli: Maskesiz hayvan pazarlarına girilmeyecek
21 Haziran 2020 15:11
|Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
21 Haziran 2020 15:08
|'Aşı üretme çalışmaları dünyayla başbaşa gidiyor'
21 Haziran 2020 14:32
|'Öğretmenler, uzaktan eğitimde en büyük yükü omuzladı'
21 Haziran 2020 14:09
|ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti
21 Haziran 2020 12:27