1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, Kaymakam Nursel Özdemir'in, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan Salih Belen için bekleme alanı yaptırmasının LGS sınavında soru olarak yer alması, Belen'in ailesi ve çevresindekileri mutlu etti- LGS'ye giren bazı öğrenciler ve aileleri, tanımak istedikleri Belen'i "Salih'in Yeri" tabelası ile yol kenarında bulunan bekleme alanında ziyaret ediyor
 21 Haziran 2020 13:44
Yazdır
Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı

- Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırmasının Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavındaki bir soruda bulunması gururlandırdı.

Kaymakam Özdemir, Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde, araçlara el sallamaktan yağmur altında bile vazgeçmeyen 27 yaşındaki Salih için harekete geçmişti.

Yaklaşık 7 ay önce Özdemir'in girişimleri sonucu gencin her gün beklediği mevkide, demir malzemelerle korunaklı bir özel bekleme alanı yapılarak, iskemle ve sehpa konmuştu.

Zihinsel engelli genç için "Salih'in Yeri" tabelasının da asıldığı özel bekleme yeri yaptırılması takdir toplamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki dün yapılan merkezi sınavda ise bu konu soru olarak yer aldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü'nde sorulan bu konu, Salih'in ailesi ve çevresindeki herkesi mutlu etti.

LGS'ye giren bazı öğrenciler ve aileleri, tanımak istedikleri Belen'i bekleme alanında ziyaret ediyor.

Anne Pembe Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yol kenarında bekleyerek geçen araçlara selam veren oğlunun, yaptırılan alanla çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaymakam Özdemir'e ilgisinden dolayı teşekkür eden Belen, "Burayı kafasında belirledi ve sürekli geliyor. Acıktıysa eve geliyor, yemek yedikten sonra tekrar buraya geliyor. Karanlık olmadan da eve dönüyor. Asker ve polislerimizi gördüğü zaman 'Polise el ettim' diyor. Onları da anlatıyor." dedi.

Belen, LGS'de Salih'le ilgili soru sorulmasını kendisine ilettiklerini anlatarak, "Sınavda emeği geçenler çok sağolsunlar. Gurur duydum. Duydum, 'Salih'in ismi de geçti' dediler. Çok sevindim." ifadesini kullandı.

Baba Cemal Belen ise Kaymakam Özdemir'in ilçede güzel işlere imza attığını belirterek, oğluna yaptığı özel bekleme alanı için de çok mutlu olduklarını kaydetti.

Belen, sınavda oğlunun da isminin geçmesini mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi.

- LGS öğrencisinden Salih'e ziyaret

LGS'ye giren Beyzanur Atar, Salih'le ilgili soruyu gördüğünü aktararak, "Buradan geçerken kendisini ve alanı görünce selam vermek istedik. Ordu'dan soru olmasına şaşırdım. Hatta 2 soru vardı. Buna da şaşırdım. Bir Ordulu olarak hoşuma gitti. Soru basitti ve eminim ki birçok öğrenci yapmıştır." diye konuştu.

Ziyaretçilerden İsmail Atar da Ordu ile ilgili yaşanmış bir hadiseden kaynaklı bir sorunun çıkmasının kendilerini de şaşırttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de geçerken Salih kardeşimizi ziyaret etmek istedik. Kaymakam hanımın bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bu konu bizi vatandaş olarak duygulandırdı. Çok ince bir davranış. Kimsenin fark edemeyeceği bir şey. Bu duyarlı davranış soruyla da tekrar ortaya çıkmış oldu. Bize göre küçük ama bu kardeşimiz için büyük bir davranış."

Öğretmen Hatun Uzun da LGS'ye giren sorulara dün göz attığını anlatarak, şunları söyledi:

"Din kültürü sorusunun içinde hem hadis bilgisini soruyor, aynı zamanda da özel eğitimle ilgili yaklaşımdan o yaştaki çocuklara bir farkındalık yaratmışlar. O yönden ben soruyu çok beğendim. İnşallah çocuklarımıza da oradan hem dini hem özel eğitimdeki bir insana nasıl yaklaşılır açısından bir farkındalık olur."

- LGS'de yer alan soru

LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmında soru ise şöyle:

"Ordu'nun bir ilçesinde yaşamakta olan zihinsel engelli Salih, her gün evinin yakınındaki kara yolunun kenarına çıkmakta, gelip geçenlere el sallayarak selam vermektedir. İlçe halkının sevgisini kazanan Salih'in her sabah gittiği bu mekan, zamanla "Salih'in Yeri" olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak ilçede yapılan kara yolu çalışmasında Salih'in Yeri yıkılmıştır. Bu durum Salih'i çok üzmüştür. Bunu duyan ilçe kaymakamı, Salih için kara yolu kenarına üstü kapalı başka bir yer yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara el sallayarak mutlu olmasını sağlamıştır.

Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilmez?

A) Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.

B) Her iyilik bir sadakadır.

C) Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin.

D) Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kameraları gören okul müdürünün aklına sosyal mesafe kuralı geldi
20 Haziran 2020 10:19		 Koronavirüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı
19 Haziran 2020 21:07
Bingöl Üniversitesi yeni açılan bölümlere öğrenci almaya başlayacak
19 Haziran 2020 18:53		 Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi
16 Haziran 2020 20:52
Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı
15 Haziran 2020 17:57		 Lise öğrencisi sağlık çalışanları için 'temassız' ateş ölçer üretti
15 Haziran 2020 12:00
İlk kez, bir meslek lisesi, ürettiği cerrahi maskeleri ihraç etti
14 Haziran 2020 11:34		 Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor
13 Haziran 2020 19:04
Fabrika gibi okul 500 ton dezenfektan üretti
13 Haziran 2020 16:57		 Dersler okul bahçesine taşınacak
13 Haziran 2020 09:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar16:03 - 'Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon'16:00 - Marmaray, bu merkezden yönetiliyor15:56 - Kız isteme merasiminde 9 kişiye koronavirüs bulaştı15:51 - 'Toplu taşımadaki hareketlilik vaka sayısını tetikliyor'15:48 - Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak15:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı15:41 - 'RTÜK Başkanı 4 maaş alıyor' iddialarına ilişkin açıklama15:37 - HDP Sözcüsü: Partimiz aktif mücadele sürecine girmiştir15:33 - Bilim Kurulu üyesi: Savaşı henüz kazanmış değiliz
15:30 - İkinci el oto pazarı'nda mesafe ve maske kuralına uyulmadı15:27 - İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir'deki atamalara eleştiri15:24 - Komandolarımız operasyon için sınır ötesine geçti15:22 - Hak-İş'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması15:16 - Sınıfta tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı15:14 - Ankara'da 'değnekçi'lere yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı15:11 - Pakdemirli: Maskesiz hayvan pazarlarına girilmeyecek15:08 - Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'
Postacının kulağını ısırarak kopardı
E-ticarette kotayı böyle aştılar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
Yargıtay onadı, Belediye Başkanlığı düştü, yeni başkan seçilecek
MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi
Yusuf Halaçoğlu: Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı
Bu sefer yeni salgın 'oyun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 3
medipol başakşehir 1
Şarkı hediye etmek 1
WhatsApp 1
şehriye çorbası 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
yalı çapkını 1
Kalk gidelim 1
pide 1
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam