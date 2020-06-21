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Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
 21 Haziran 2020 13:47
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Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl Nusaybin kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen bilgisayarda yapılan inceleme sonucu terör örgütü ile iş birliği içinde oldukları tespit edilen 12 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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