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Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
|21 Haziran 2020 14:01
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Malatya'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Enes K. idaresindeki 44 FF 480 plakalı otomobil ile Cihan A. yönetimindeki 44 ABH 902 plakalı ambulans, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde çarpışarak yol kenarında bulunan markete girdi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ensar K. ve Rümeysa K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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