1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Varank, "Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrika ile ilgili zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma olacak yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz." dedi. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de konuşan Bakan Varank, "Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.
 21 Haziran 2020 15:08
Yazdır
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan yerli otomobil projesini bir fırsat penceresi olarak gördüklerini söyleyen Bakan Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

YERLİ OTOMOBİL

Yerli otomobilde her şey hesaplandığı gibi gidiyor mu?

Tabiki biz Türkiye'nin Otomobili projesini bizi bir yerden bir yere götürecek sadece bir araç üretme projesi olarak görmüyoruz. Biz aslında dünyada değişen otomobil enstitüsünde bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Türkiye'yi dünya otomobil piyasasına sokacak bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu projeyi katma değerli ekonomi üreten gelecekteki planlamalarda çok önemli bir yere oturtuyoruz. Tabiki bir kaç haftalık sarkmalar olabilir.

Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrika ile ilgili zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma olacak yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz.

Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var.

Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bakanlık kapatılan termik santralleri tekrar denetlenecek'
21 Haziran 2020 16:15		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
21 Haziran 2020 15:45
'RTÜK Başkanı 4 maaş alıyor' iddialarına ilişkin açıklama
21 Haziran 2020 15:41		 HDP Sözcüsü: Partimiz aktif mücadele sürecine girmiştir
21 Haziran 2020 15:37
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir'deki atamalara eleştiri
21 Haziran 2020 15:27		 Komandolarımız operasyon için sınır ötesine geçti
21 Haziran 2020 15:24
Pakdemirli: Maskesiz hayvan pazarlarına girilmeyecek
21 Haziran 2020 15:11		 'Aşı üretme çalışmaları dünyayla başbaşa gidiyor'
21 Haziran 2020 14:32
'Öğretmenler, uzaktan eğitimde en büyük yükü omuzladı'
21 Haziran 2020 14:09		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
21 Haziran 2020 13:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar16:03 - 'Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon'16:00 - Marmaray, bu merkezden yönetiliyor15:56 - Kız isteme merasiminde 9 kişiye koronavirüs bulaştı15:51 - 'Toplu taşımadaki hareketlilik vaka sayısını tetikliyor'15:48 - Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak15:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı15:41 - 'RTÜK Başkanı 4 maaş alıyor' iddialarına ilişkin açıklama15:37 - HDP Sözcüsü: Partimiz aktif mücadele sürecine girmiştir15:33 - Bilim Kurulu üyesi: Savaşı henüz kazanmış değiliz
15:30 - İkinci el oto pazarı'nda mesafe ve maske kuralına uyulmadı15:27 - İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir'deki atamalara eleştiri15:24 - Komandolarımız operasyon için sınır ötesine geçti15:22 - Hak-İş'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması15:16 - Sınıfta tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı15:14 - Ankara'da 'değnekçi'lere yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı15:11 - Pakdemirli: Maskesiz hayvan pazarlarına girilmeyecek15:08 - Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'
Postacının kulağını ısırarak kopardı
E-ticarette kotayı böyle aştılar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
Yargıtay onadı, Belediye Başkanlığı düştü, yeni başkan seçilecek
MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi
Yusuf Halaçoğlu: Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı
Bu sefer yeni salgın 'oyun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
erol bulut 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
şehriye çorbası 1
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 3
Kalk gidelim 1
kaşıntı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 2
corona hastası olan öğrencilerin ambulansla sınava getirilmesi 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam