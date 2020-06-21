Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
|21 Haziran 2020 15:08
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Bir televizyon programında soruları yanıtlayan yerli otomobil projesini bir fırsat penceresi olarak gördüklerini söyleyen Bakan Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
YERLİ OTOMOBİL
Yerli otomobilde her şey hesaplandığı gibi gidiyor mu?
Tabiki biz Türkiye'nin Otomobili projesini bizi bir yerden bir yere götürecek sadece bir araç üretme projesi olarak görmüyoruz. Biz aslında dünyada değişen otomobil enstitüsünde bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Türkiye'yi dünya otomobil piyasasına sokacak bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu projeyi katma değerli ekonomi üreten gelecekteki planlamalarda çok önemli bir yere oturtuyoruz. Tabiki bir kaç haftalık sarkmalar olabilir.
Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrika ile ilgili zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma olacak yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz.
Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var.
Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz.
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