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Yeni vaka sayısı 1000 sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.
 21 Haziran 2020 20:03
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Yeni vaka sayısı 1000 sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. ' dedi.

Memurlar.Net
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