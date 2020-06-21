İkinci el oto pazarı'nda mesafe ve maske kuralına uyulmadı
|21 Haziran 2020 15:30
|Yazdır
Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden biri olan Diyarbakır'da vatandaşlar, sabah saatlerinde açık oto pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maskesiz bir şekilde pazarlık yapması virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte korona virüs vakalarında artışlar başladı. Artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır'da normalleşme süreciyle birlikte 54 vatandaş hayatını kaybederken, 205 hasta da yatarak tedavi görmeye başladı. 20'sinin yoğum bakım, 6'sının solunum cihazına bağlı bulunduğu kentte 189 vatandaş da evde tedavi görüyor.
Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
Diyarbakırlılar pazar günleri sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü. Van'dan Diyarbakır'daki açık oto pazarına gelen Çağla Çelik, esnaf olduğunu ve araç almak için Van'dan Diyarbakır açık oto pazarına geldiğini söyledi. Çelik, "Bakıyorum kimse tedbir almıyor, umursamıyor, çok dikkat etmemiz lazım. Araç alacağız, bakıyoruz. Şu anda piyasada yüksek, araçlar da kısıtlı. Bugün 40 bin liralık bir araba, piyasada 55-60 bin liraya çıkmış. Bir ay önce 50 bin liraya sattığımız araç, şu anda burada 60 bin lira" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon'
21 Haziran 2020 16:03
|Kız isteme merasiminde 9 kişiye koronavirüs bulaştı
21 Haziran 2020 15:56
|'Toplu taşımadaki hareketlilik vaka sayısını tetikliyor'
21 Haziran 2020 15:51
|Bilim Kurulu üyesi: Savaşı henüz kazanmış değiliz
21 Haziran 2020 15:33
|Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı
21 Haziran 2020 14:36
|Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 'babalar'ın hüzünlü günü
21 Haziran 2020 13:59
|Bakan Çavuşoğlu'ndan babasına sürpriz
21 Haziran 2020 13:30
|Süleyman Demirel'in okuduğu kitap
21 Haziran 2020 12:37
|Uşak'ta bir köy karantinaya alındı
21 Haziran 2020 12:28
|Muş'ta çekirge istilası
21 Haziran 2020 12:12