'RTÜK Başkanı 4 maaş alıyor' iddialarına ilişkin açıklama
|21 Haziran 2020 15:41
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kendisinin çeşitli kurum ve kuruluşlardan 4 tane maaş aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.
Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden, "Hiç bir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere ekteki açıklamam özelikle duyurulur" notuyla bir açıklama yaptı.
Açıklamasında gençlerin ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine olumlu katkı sunan, kötü alışkanlıklardan onları uzak tutarak spor yoluyla sağlıklı ve mutlu bir yaşama yönlendiren organizasyonlara her zaman destek verdiğini belirten Şahin, "Bu amaçla tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğüm Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğimin manipüle ederek, sanki bu görevden bir gelir elde ediyormuşum gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
Üst Kurul Başkanlığı ve bir kurumdaki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir görevden gelirinin olmadığını, kanunen de bunun olamayacağını aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Topluma faydalı olacağına inandığım bu tür görevlerde her türlü karalamalara karşın iyi niyetle bulunmaya devam edeceğimi buradan bir kez daha halkımızda paylaşıyorum. Kurumumuz ve şahsımı yıpratmak için yapılan kötü niyetli yalan haberlere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur."
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